Dùng điện thoại khi đang dừng xe chờ đèn đỏ có bị phạt không?

Việc mải dùng điện thoại có thể khiến tài xế xao nhãng, mất tập trung, dễ dẫn đến va chạm (Ảnh minh hoạ: Super Shazzer).

Theo quy định tại Điều 9 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ bị nghiêm cấm.

Như vậy, nếu nghe hay sử dụng điện thoại khi ô tô, xe máy đang dừng thì không vi phạm pháp luật giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện cần chú ý tín hiệu đèn giao thông để di chuyển theo đúng hiệu lệnh, tránh tình huống mải làm việc riêng, đèn chuyển xanh vẫn không di chuyển ngay, gây cản trở giao thông.

Với trường hợp có việc khẩn cấp, cần sử dụng điện thoại khi đang lái xe di chuyển trên đường thì tài xế cần sử dụng tai nghe kết nối Bluetooth để hỗ trợ, tránh việc phải dùng tay cầm vào điện thoại là vi phạm quy định.

Ngoài lúc dừng xe chờ đèn đỏ, cần tuân thủ quy định về việc dừng, đỗ xe để nghe điện thoại hoặc nhắn tin: Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe; và không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25m và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

Về hình thức xử lý lỗi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe chạy trên đường, Nghị định 168/2024 quy định mức phạt 5-6 triệu đồng và trừ điểm 4 điểm trên giấy phép lái xe đối với tài xế ô tô

Mức phạt lỗi này đối với người lái xe đạp, xe máy, mô tô là từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.