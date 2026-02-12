Ô đỗ xe cỡ nhỏ: Giải pháp quy hoạch thông minh cho hầm gửi xe

Khi xuống hầm đỗ xe của một trung tâm thương mại có quy mô khá lớn ở Hà Nội, nhiều người không khỏi bất ngờ khi cơ sở này sắp xếp một số khu vực đỗ xe dành riêng cho các dòng ô tô cỡ nhỏ, bên cạnh các ô đỗ xe truyền thống.

So với các ô đỗ xe thông thường, chỗ dành cho xe cỡ nhỏ chiếm ít diện tích hơn, với chiều rộng chỉ khoảng 1,7m và chiều dài gần 3m.

Một chiếc VinFast Fadil thuộc phân khúc xe đô thị hạng A đỗ vào ô dành riêng cho xe cỡ nhỏ tại trung tâm thương mại này với phần đầu nhô ra khá nhiều (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, một nhân viên an ninh tại trung tâm thương mại này cho hay: “Trên thực tế, ngay từ lúc khai trương trung tâm thương mại vào cuối năm 2023, ban quản lý đã quy hoạch bãi đỗ dành riêng cho các dòng xe cỡ nhỏ. Đến nay, khi lưu lượng khách hàng dùng xe cỡ nhỏ, ô tô mini ngày càng nhiều thì khu vực này mới trở nên thiết thực”.

Ngoài ra, hầm đỗ xe của trung tâm thương mại này còn sắp xếp xen kẽ những ô đỗ xe cỡ nhỏ bên cạnh các ô đỗ xe truyền thống, nhằm tối ưu không gian.

Khu vực này nếu dùng để đỗ các dòng xe cỡ B trở lên thì có thể gây vướng víu, ảnh hưởng tới đường vào bãi đỗ của các phương tiện khác (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Anh Nguyễn Phúc Lâm, một khách hàng thường xuyên đến với trung tâm thương mại này chia sẻ: “Tôi thấy việc trung tâm thương mại sắp xếp riêng bãi đỗ dành cho xe cỡ nhỏ là rất khoa học. Các dòng xe có kích thước nhỏ nhắn mà đỗ vào ô đỗ xe truyền thống thì quả thực rất phí không gian”.

Một số ô đỗ xe cỡ nhỏ được sắp xếp ở ngã rẽ, chỉ có các dòng xe mini, như VinFast VF 3, mới vừa. Xe hạng A trở lên có phần đầu dài dễ gây nguy cơ va chạm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù vậy, theo chia sẻ của một số người dùng, dịp cuối tuần của trung tâm thương mại này vẫn xảy ra tình trạng “loạn lạc”. Lượng khách hàng đến đây gia tăng đột biến so với những ngày trong tuần, dẫn đến tình trạng thiếu bãi đỗ, nhiều xe cỡ lớn chiếm dụng khu vực dành cho xe cỡ nhỏ.

Không ít xe to đỗ ở ô dành cho xe cỡ nhỏ (Ảnh: Vũ Ngọc Bách).

Có thể thấy, bãi đỗ xe cỡ nhỏ là giải pháp quy hoạch thông minh cho các trung tâm thương mại, đặc biệt khi khách Việt ngày càng ưa chuộng các dòng xe này.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu có cách thức nào giúp người dùng chủ động chấp hành quy định đỗ xe, khi mọi thứ giờ đây đều được tự động hóa, ít nhân viên an ninh.