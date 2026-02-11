Khảo giá thuê ô tô tự lái Tết 2026 từng phân khúc, rẻ nhất 10 triệu đồng

Tương tự mọi năm, giá thuê ô tô tự lái dịp Tết Bính Ngọ 2026 cũng cao hơn 1,5-2 lần so với ngày thường. Các đơn vị ưu tiên cho thuê trọn gói 7-10 ngày.

Dưới đây là giá cho thuê gói 10 ngày của các mẫu xe phổ biến trên thị trường ô tô cho thuê tự lái dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Cần lưu ý rằng, giá cho thuê chỉ mang tính tương đối, vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố: bên cho thuê, khả năng thương lượng, đời xe và tỷ lệ cung cầu ở từng khu vực.

VinFast VF 3 hiện có giá thuê 10 triệu đồng cho 10 ngày Tết (Ảnh: MXH).

Phân khúc cỡ nhỏ: VinFast VF 3 là mẫu phổ biến nhất ở phân khúc xe cỡ nhỏ trên thị trường cho thuê ô tô tự lái. Do đã cận Tết, nhu cầu thuê ô tô tăng vọt khiến giá thuê cũng có chiều hướng tăng. Hiện tại, giá thuê VF 3 dao động quanh mốc 10 triệu đồng, dù trước đó giá chỉ ở mức 8,5-9,5 triệu đồng.

Vì có kích thước nhỏ và thiết kế 2 cửa, mẫu xe này thường được lựa chọn bởi nhóm khách hàng thuê xe ưu tiên tính kinh tế, chủ yếu đi 2 người và di chuyển quãng ngắn.

Phân khúc cỡ A: Đây là một trong những phân khúc được khách thuê ưa chuộng nhất. Ở phân khúc này, mẫu xe phổ biến nhất là VinFast VF 5 với giá thuê 13 triệu đồng. Các mẫu xe khác như Toyota Raize hay Kia Sonet có lượng xe cho thuê ít hơn. Trên một nền tảng cho thuê ô tô, giá thuê Kia Sonet 2024 hiện là 18 triệu đồng.

Phân khúc cỡ A còn có nhóm hatchback như VinFast Fadil, Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo, với giá thuê trung bình 10-11 triệu đồng.

Phân khúc hạng B đa dạng lựa chọn sedan và SUV (Ảnh: Đức Chiến).

Phân khúc cỡ B: Phân khúc cỡ B đa dạng lựa chọn hơn. Ở nhóm sedan, các mẫu xe thịnh hành có thể kể đến Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City với giá thuê trung bình 10-15 triệu đồng. Một mẫu xe ít phổ biến hơn là Skoda Slavia có giá thuê 13,7 triệu đồng. Ở nhóm SUV, VinFast VF 6 và VF e34 có giá thuê khoảng 15 triệu đồng.

Phân khúc cỡ C: Các mẫu xe phổ biến ở phân khúc này gồm Mazda CX-5 có giá thuê 19 triệu đồng, Hyundai Tucson có giá thuê 24 triệu đồng, VinFast VF 7 có giá thuê 20-24 triệu đồng. Với nhóm sedan, Mazda3, Kia K3, Toyota Corolla Altis là những mẫu xe được săn đón với giá thuê 19-24 triệu đồng.

Giá thuê ô tô tự lái dịp Tết thường cao hơn 1,5-2 lần so với ngày thường (Ảnh: Quang Tú).

Phân khúc cỡ D: Mazda CX-8 hiện có giá cho thuê 25-28 triệu đồng tùy theo đời xe. VinFast VF 8 có giá thuê 22-30 triệu đồng. Hyundai Santa Fe có giá thuê khoảng 22-23 triệu đồng. Toyota Fortuner có giá thuê khoảng 24 triệu đồng.

Nhóm sedan bao gồm Mazda6, Lux A2.0 có giá dao động 18-20 triệu đồng, trong khi Camry có giá thuê cao hơn, ở mức 28-30 triệu đồng với những xe đời mới.

Phân khúc cỡ E: Phân khúc này không có nhiều lựa chọn. Mẫu xe áp đảo nhất vẫn là VinFast VF 9 với giá thuê trung bình 40 triệu đồng. Trong khi một chiếc Volkswagen Teramont đời 2022 đang chào cho thuê với giá 37 triệu đồng.

VinFast VF 9 là mẫu ô tô cho thuê tự lái phổ biến nhất phân khúc cỡ E (Ảnh: MingMing).

Phân khúc MPV: Đây là phân khúc sôi động trên thị trường cho thuê ô tô. Xe MPV có ưu điểm chở được nhiều người và đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển. Các dòng xe phổ biến như Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7, Toyota Veloz Cross có giá thuê dao động 15-19 triệu đồng với đời xe 2024 trở lên. Với đời xe thấp hơn, giá thuê cũng tỷ lệ thuận. Ví dụ như Mitsubishi Xpander đời 2020 có giá cho thuê khoảng 12-13 triệu đồng.

Phân khúc MPV năm nay xuất hiện thêm tân binh mới mang tên VinFast Limo Green. Xe được các đơn vị cho thuê với mức giá trung bình 17-18 triệu đồng.

Ở nhóm MPV cỡ lớn, Kia Carnival là mẫu xe phổ biến nhất và có giá cho thuê dao động cao nhất. Một số đơn vị hiện cho thuê với mức giá 30-35 triệu đồng, trong khi trên các nền tảng cho thuê ô tô, giá thuê lên tới 40-60 triệu đồng. Đối với Sedona (đời cũ của Carnival), giá thuê ở mức 23 triệu đồng.