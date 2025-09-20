Lớp sơn đặc biệt của xe Bentley đủ mua một chiếc Mercedes E-Class mới

Để tăng thêm tính nghệ thuật cho bảng màu sơn của mình, Bentley đã giới thiệu tùy chọn kiểu sơn ombré (màu loang) tại Tuần lễ xe hơi Monterey hồi tháng 8 ở Mỹ, bằng cách ra mắt chiếc Continental GT Speed ​​được đặt làm riêng. Giờ đây, phương pháp sơn tương tự đã được mở rộng áp dụng sang mẫu Flying Spur.

Màu sơn đậm dần từ trước ra sau xe (Ảnh: Bentley).

Dự kiến sẽ ra mắt tại Triển lãm thuyền quốc tế Southampton ở Anh vào cuối tuần này, chiếc xe có màu chuyển từ xanh Topaz ở đầu xe sang xanh Windsor ở phần đuôi xe. Sự chuyển đổi diễn ra từ từ khi hai tông màu giao nhau ở trung tâm, tạo nên diện mạo độc đáo trên cánh cửa xe, bệ cửa và mui xe.

Bentley cho biết thiết kế Ombré cần gần 60 giờ làm việc của hai kỹ thuật viên sơn tay nghề cao. Điều này không quá ngạc nhiên vì đây là một quá trình phức tạp, bắt đầu bằng việc sơn hai màu riêng biệt ở đầu xe và đuôi xe. Sau đó, các lớp sơn được pha màu và phun sơn theo từng giai đoạn để đảm bảo sự chuyển tiếp mượt mà, cân xứng ở cả hai bên thân xe.

Sự thay đổi màu sơn mượt mà từ phía trước ra phía sau xe đòi hỏi sự tỉ mỉ và tay nghề kỹ thuật cao của thợ sơn (Ảnh: Bentley).

Trình độ kỹ thuật và tay nghề thủ công tinh xảo ở cấp độ này tất nhiên khó có giá rẻ. Bentley cho biết thiết kế Ombré của bộ phận Mulliner là tùy chọn sơn độc quyền nhất của hãng, với mức giá từ 68.000 USD. Như vậy, chỉ riêng việc sơn đã đắt hơn nhiều mẫu xe hạng sang, như BMW 5-Series, Cadillac Lyriq và Mercedes E-Class. Còn so với giá các xe bình dân như Nissan Versa, một lần sơn Ombré của Bentley có thể mua được 4 chiếc Versa.

Đó là số tiền không hề nhỏ và các tùy chọn cực kỳ hạn chế, do sự phức tạp trong cách kết hợp hai loại sơn. Như Bentley giải thích, các màu sắc phải được lựa chọn cụ thể để đảm bảo sự chuyển đổi đồng đều và dần dần. Công ty cũng phải tránh tạo ra màu thứ ba ví dụ như việc chuyển đổi từ vàng sang xanh lam sẽ tạo ra một chiếc xe có màu xanh lá cây ở giữa.

Do đó, chỉ có 3 tùy chọn màu khi ra mắt. Bên cạnh màu xanh Topaz chuyển dần sang xanh Windsor, khách mua xe sẽ có thể đặt hàng từ màu Tungsten sang Onyx (xám sang đen) và từ vàng Sunburst sang cam Flame. Tuy nhiên, trong tương lai sẽ có thêm các tùy chọn màu khác.