Subaru Outback chạm “đáy” mới, mức giảm ngang tiền mua sedan hạng B

Là một trong những mẫu xe thường xuyên có ưu đãi, Subaru Outback bất ngờ chạm “đáy” mới tại đại lý trong tháng 9. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, một số showroom tại Hà Nội và TPHCM đang chào bán mẫu SUV lai Wagon này với mức giảm lên tới 550 triệu đồng.

Tuy nhiên, ưu đãi “khủng” này chỉ áp dụng cho những xe được sản xuất trong năm 2023 (VIN 2023) còn tồn.

Subaru Outback VIN 2023 đang có mức giảm ngang tiền mua mới một mẫu sedan hạng B như Toyota Vios (cao nhất 545 triệu đồng) (Ảnh: Đại lý Subaru).

Từ giá bán niêm yết là 2,099 tỷ đồng, những chiếc Outback VIN 2023 tại đại lý được hạ giá còn 1,549 tỷ đồng, nhưng vẫn đắt hơn giá ưu đãi của một dòng SUV hạng E như Hyundai Palisade. Mẫu xe Hàn Quốc có giá cao nhất lên tới 1,589 tỷ đồng, nhưng được ưu đãi lên tới 200 triệu đồng trong tháng 9.

Với Subaru Outback VIN 2025, đại lý áp dụng mức giảm là 340 triệu, hạ giá xuống 1,759 tỷ đồng. Xe VIN 2023 không khác VIN 2025 về trang bị, nhưng dễ mất giá hơn khi bán lại; đây là điều người dùng cần lưu ý.

Nội thất của Subaru Outback không quá ấn tượng. Trang bị của xe ở mức vừa đủ (Ảnh: Đại lý Subaru).

Ngoài giá bán cao do xuất xứ Nhật Bản, Subaru Outback còn “kén” khách vì thiết kế chưa thực sự bắt mắt, không hợp gu số đông. Bên cạnh đó, kiểu dáng wagon không phổ biến tại nước ta.

Mẫu xe Nhật có chiều dài lên tới 4.870mm, ngang một mẫu crossover cỡ D như Hyundai Santa Fe (4.830mm) nhưng không gian 5 chỗ ngồi chỉ ngang một mẫu C-SUV với chiều dài cơ sở đạt 2.745mm. Bù lại, Outback sở hữu không gian chứa đồ rộng rãi, với dung tích cốp sau đạt 561 lít và có thể tăng lên 1.726 lít khi gập hàng ghế thứ 2.

Nếu không đặt nặng yếu tố giá bán, Subaru Outback sẽ phù hợp với những người dùng tìm kiếm phương tiện có khả năng phục vụ gia đình tốt trong những chuyến đi dài, đồng thời ưa thích trải nghiệm chinh phục đa dạng địa hình nhờ hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD.

Cung cấp sức mạnh cho Subaru Outback là khối động cơ xăng, dung tích 2.5L, hút khí tự nhiên, sản sinh 166 mã lực và 252Nm. Trang bị an toàn của xe có điểm nhấn là gói công nghệ EyeSight 4.0 gồm nhiều tính năng như: hỗ trợ giữ làn, định tâm làn đường, ga tự động thích ứng, phanh tự động trước/sau…