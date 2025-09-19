Toyota đã chọn được nhiên liệu thay thế diesel

Động cơ diesel từ lâu đã là lựa chọn phổ biến cho xe bán tải, xe van và SUV cỡ lớn ở nhiều thị trường quan trọng, nhưng việc này có thể sắp kết thúc, ít nhất là theo nhận định của Toyota Australia. Vậy cái gì sẽ thay thế động cơ diesel? Nếu dự báo của hãng trở thành sự thật, thì xe điện sử dụng pin nhiên liệu (FCEV) có thể sẽ trở nên phổ biến trong thập kỷ tới.

Động cơ diesel cho mô-men xoắn ở vòng tua thấp, bền bỉ, có hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu cao, nên từ lâu đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho xe bán tải, SUV cỡ lớn và xe thương mại (Ảnh minh hoạ: Toyota).

Tại Australia, Toyota vẫn phụ thuộc rất nhiều vào động cơ diesel. Trên thực tế, trong số 163.491 xe hãng bán ra trong 8 tháng đầu năm nay, có tới 48,4% sử dụng động cơ diesel. Các mẫu xe như Hilux, Land Cruiser, Land Cruiser Prado, HiAce và Fortuner đều đóng góp lớn vào con số này.

Dù thừa nhận vai trò quan trọng hiện tại của động cơ diesel, ông Sean Hanley, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh, tiếp thị và vận hành nhượng quyền của Toyota Australia, tin rằng diesel có thể sẽ bị loại bỏ hoàn toàn trong tương lai. Nếu diesel biến mất ở Australia, nơi vốn là “thành trì” của loại động cơ này, viễn cảnh ở những nơi khác cũng khó sáng sủa.

“Diesel sẽ không biến mất ngay trong thập kỷ tới, nhưng sau đó, tôi nghĩ hydro sẽ thay thế diesel”, ông Hanley chia sẻ với CarExpert.

“Tôi nghĩ ở Australia có cả một "văn hóa diesel"… nhưng cuối cùng thì trong dài hạn, tôi không hình dung được rằng diesel sẽ là nhiên liệu của tương lai, bởi thực tế là xe xăng cũng có thể làm mọi thứ mà diesel làm được, thậm chí còn làm được hơn”, ông giải thích thêm.

Hanley cho biết trong giai đoạn từ năm 2030 đến 2035, ông kỳ vọng doanh số xe Toyota chạy bằng hydro sẽ tăng mạnh, cho phép chúng thay thế dần xe chạy bằng diesel.

“Trong thập niên 2030, đặc biệt là vào mốc 2035, tôi thực sự tin hydro sẽ là tương lai của chúng tôi, và đó là lúc công nghệ diesel thay đổi… Chúng tôi đang chuẩn bị cho tương lai đó. Vì sao ư? Hydro sạch, hydro có tầm hoạt động xa, hạ tầng hydro sẽ phát triển vượt xa hiện nay. Nó sẽ tiện lợi hơn và giá cả cũng sẽ hợp lý”, ông nói.

Trong khi Toyota tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ hydro, nhiều hãng xe khác đã gạt bỏ kế hoạch này và đặt cược vào xe thuần điện (BEV), coi đó là tương lai.

Xe chạy bằng hydro có nhiều lý do hợp lý để tồn tại, nhưng hạ tầng vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, và sẽ cần nhiều hơn một hãng xe đơn lẻ để xây dựng mạng lưới tiếp nhiên liệu có thể sánh ngang với trạm xăng truyền thống, hoặc hệ thống trạm sạc xe điện mới.