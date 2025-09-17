Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 16/9 ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Bất cẩn khi đi vào ngã tư, ô tô con bị xe tải đâm toác đầu (Nguồn video: OFFB).

"Chạy kiểu như xe đỏ thì không phải bồi thường ngược lại là may rồi. Không biết anh ấy đã lấy bằng lái như thế nào, đi kiểu khó hiểu thật. Dù có khuất tầm nhìn thì với cái xe tải to lù lù như thế, xe đỏ chỉ cần đi chậm lại một chút trước khi vào ngã tư là tài xế có thể nhìn thấy rồi", tài khoản Trung Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, nick Đoàn Linh nêu ý kiến: "Xe đỏ vào ngã tư bất cẩn bị như thế là đúng rồi, nhưng ô tô tải chạy cũng lấn làn, với cả clip không có âm thanh nên không rõ các tài xế có nhấn còi không. Qua ngã ba, ngã tư khuất tầm nhìn thì tài xế cứ chủ động giảm tốc độ kèm nhấn còi cho an toàn. Mình đi đúng nhưng gặp phải ông đi sai lao vào mình thì cũng phiền phức".

"Dù là đường đồng cấp hay không thì xe đỏ đều sai. Nếu là từ đường nhỏ ra đường lớn thì xe đỏ phải nhường xe tải, còn nếu là đường đồng cấp thì phải nhường xe từ bên phải tới", tài khoản Hùng Trần bình luận.

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh với đường chính, xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.

Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.