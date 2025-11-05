Nissan và Mercedes sẽ đóng cửa nhà máy liên doanh

Năm 2015, Nissan và Daimler (tập đoàn mẹ của Mercedes-Benz) đã ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy liên doanh COMPAS tại miền Trung Mexico. Dự án trị giá 1 tỷ USD, được chia đều 50:50 giữa hai bên, bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2017 với hai mẫu Infiniti QX50 và QX55. Một năm sau, mẫu Mercedes-Benz A-Class được bổ sung vào dây chuyền, tiếp đó là GLB vào năm 2019.

Mẫu Mercedes-Benz GLB (Ảnh: Mercedes).

Tuy nhiên, A-Class chỉ tồn tại ngắn ngủi, đã ngừng sản xuất vào năm 2020. Giờ đây, những mẫu xe còn lại cũng chuẩn bị theo chân.

Tạp chí WardsAuto đã dẫn lời ông Brian Brockman, người phát ngôn của Nissan, cho biết các mẫu Infiniti QX50 và QX55 sẽ chính thức bị dừng sản xuất trong tháng này. Trong khi đó, đại diện Mercedes cho biết chiếc GLB cuối cùng sẽ rời dây chuyền vào tháng 5/2026. Khi không còn mẫu xe nào được lắp ráp, nhà máy COMPAS sẽ chính thức đóng cửa vào giữa năm sau.

Trong nỗ lực tái cấu trúc quy mô lớn nhằm cắt giảm chi phí mạnh mẽ, Aguascalientes là nhà máy thứ ba trong số 7 cơ sở mà Nissan có kế hoạch ngừng hoạt động. Trước đó, nhà máy Oppama tại Nhật Bản và khu công nghiệp Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca ở Mexico cũng chịu chung số phận. Ngoài ra, hai trung tâm thiết kế của Nissan tại San Diego (Mỹ) và São Paulo (Brazil) cũng sẽ bị đóng cửa.

Dù liên doanh COMPAS sắp dừng hoạt động, Infiniti (thương hiệu hạng sang của Nissan) vẫn duy trì dải sản phẩm của mình: QX60 sẽ thế chỗ QX50, còn QX65 mới sẽ thay thế QX55. Mẫu SUV lai coupe này từng được giới thiệu dưới dạng concept QX65 Monograph, dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Về phía Mercedes-Benz, mẫu GLB sẽ vẫn tồn tại với thế hệ thứ hai, có cả bản dùng động cơ đốt trong và bản chạy điện, tương tự chiến lược của mẫu CLA mới.

Nissan đang đặt cược vào chiến lược thu hẹp quy mô để phục hồi. Kế hoạch đóng cửa hàng loạt nhà máy và trung tâm thiết kế là một phần trong đó. Hãng dự định cắt giảm 20.000 nhân sự, rút gọn số nền tảng khung gầm từ 13 xuống còn 7, và giảm sản lượng khoảng 1 triệu xe/năm, xuống còn 2,5 triệu chiếc.

Mức độ phức tạp của linh kiện cũng sẽ giảm tới 70%, nhờ một chương trình đơn giản hóa thiết kế. Một tổ công tác về vấn đề cắt giảm chi phí được thành lập cách đây vài tháng đã đưa ra hơn 4.000 ý tưởng tiết kiệm, trong đó có 1.600 ý tưởng được đánh giá khả thi. Ví dụ, chỉ cần giảm số lượng tựa đầu trên các dòng xe cũng giúp tiết kiệm đáng kể.

Tuy nhiên, vẫn có những tín hiệu lạc quan. Bên cạnh QX65, Nissan đang chuẩn bị một loạt sản phẩm mới. Hãng đã ra mắt Leaf và Sentra thế hệ mới, cùng mẫu minivan Elgrand hoàn toàn mới. Tại Trung Quốc, Nissan sẽ tung ra hai mẫu sedan N6 và Teana, cộng với bản hybrid sạc ngoài của mẫu xe bán tải Frontier. Ngoài ra, một mẫu Skyline dẫn động cầu sau (chia sẻ nền tảng với Infiniti) cũng đang được phát triển, và Xterra dự kiến hồi sinh vào năm 2028.

Giữa kế hoạch phục hồi và đợt tấn công sản phẩm mới, Nissan tin rằng hãng có thể lấy lại phong độ sau giai đoạn tái cấu trúc đầy thử thách.