Nissan tạm dừng dự án xe điện để hồi sinh mẫu SUV đình đám một thời

Sự trở lại của dòng SUV off-road nổi tiếng này chắc chắn sẽ làm hài lòng nhiều người, dù điều đó đồng nghĩa với việc một mẫu xe điện từng được lên kế hoạch sản xuất tại Mỹ sẽ phải nhường chỗ.

Nissan xác nhận Xterra thế hệ mới sẽ ra mắt với động cơ V6 hybrid (Ảnh minh họa: Carscoops).

Chủ tịch Nissan khu vực châu Mỹ - ông Christian Meunier - một lần nữa khẳng định kế hoạch ra mắt Xterra thế hệ mới tại thị trường Mỹ vào năm 2028. Xe sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid V6 và lắp ráp tại nhà máy của Nissan ở Canton, bang Mississippi.

Đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ khi Xterra bị khai tử. Dù hiện chưa có nhiều thông tin chi tiết về mẫu xe mới, nhưng dự kiến nó sẽ sử dụng kết cấu khung rời (body-on-frame) tương tự nền tảng dùng cho mẫu Frontier thế hệ mới, cũng như các phiên bản nâng cấp của Pathfinder và Infiniti QX60.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Meunier hé lộ rằng một biến thể cao cấp mang thương hiệu Infiniti cũng có thể được phát triển. Ông cho biết các đại lý tại Mỹ đều rất hào hứng với sự trở lại của Xterra, song cũng thừa nhận rằng những biến động của thị trường đã buộc Nissan phải điều chỉnh lại kế hoạch xe điện.

Nhu cầu đối với xe điện sụt giảm đã khiến hãng phải gác lại một dự án xe điện từng được lên kế hoạch cho chính nhà máy ở Mississippi.

Mẫu xe điện bị hủy dự kiến sử dụng pin từ nhà cung cấp SK On, với nhà máy đặt gần đó, và được lên lịch ra mắt thị trường vào năm 2028. Ông Meunier cho biết việc tạm dừng dự án là một quyết định đúng đắn, đồng thời khẳng định Nissan vẫn đang cân nhắc khả năng sản xuất xe điện tại Mỹ.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng điều này chỉ khả thi nếu hãng có thể đạt được mức tiết kiệm chi phí sản xuất đủ lớn, bao gồm cả khả năng bắt tay với một hãng xe khác để cùng sản xuất xe điện.

Mẫu Xterra phiên bản 2014 (Ảnh: Nissan).

Mẫu Xterra đã bị ngừng sản xuất tại Mỹ từ năm 2015, do mức tiêu thụ nhiên liệu cao, doanh số sụt giảm, cùng với việc buộc phải nâng cấp về an toàn và khí thải.

Sau đó, Nissan bắt đầu thử nghiệm mẫu SUV dựa trên xe bán tải Navara, đặt tên là Terra, ra mắt tại châu Á vào tháng 3/2018.

Nissan Terra lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2018. Dù có thiết kế khỏe khoắn bắt mắt, giá bán hấp dẫn hơn các đối thủ cùng phân khúc nhưng sức tiêu thụ của mẫu xe này không được như kỳ vọng của nhà phân phối.

Lý do là bản cao nhất khi đó không phải bản máy dầu, mà là máy xăng, có mức tiêu hao nhiên liệu khá lớn nên không phù hợp với nhu cầu của số đông khách Việt.

Đến khoảng giữa năm 2020, Nissan Terra bị tạm ngừng phân phối tại Việt Nam do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.