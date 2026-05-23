Chuyên gia lưu ý điều quan trọng khi dùng xăng E10 cho xe cũ

Từ ngày 1/6, xăng E10 sẽ được bán rộng rãi trên các cửa hàng xăng dầu toàn quốc thay thế xăng khoáng RON 95. Xăng E5 RON 92 vẫn được bán đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp.

Tuy nhiên, việc chuyển sang sử dụng xăng sinh học pha ethanol (cồn) cũng khiến không ít người dùng lo ngại về khả năng tương thích của các dòng xe đời cũ, đặc biệt là những phương tiện đã sử dụng nhiều năm hoặc ít được bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, với nhiều xe đời cũ sử dụng vật liệu chưa tương thích ethanol, xăng E10 có thể gây ăn mòn bình xăng, hệ thống nhiên liệu hoặc làm lão hóa các chi tiết cao su, nhựa do đặc tính hút ẩm và tính dung môi cao. Tình trạng này dễ xảy ra hơn ở các xe ít sử dụng, để lâu ngày khiến nhiên liệu phân pha, tạo cặn và tăng nguy cơ gỉ sét.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng, các vấn đề phát sinh khi sử dụng xăng E10 trên xe đời cũ, đặc biệt những xe sản xuất trước năm 2010 hoàn toàn có thể khắc phục nếu áp dụng đúng giải pháp kỹ thuật và bảo quản phù hợp.

Ông cho biết, giải pháp quan trọng đầu tiên là nâng cấp hệ thống dẫn nhiên liệu. Theo đó, các loại ống dẫn cao su cũ nên được thay bằng ống chịu ethanol theo chuẩn SAE (tiêu chuẩn kỹ thuật ô tô quốc tế), hoặc sử dụng ống lõi Teflon (loại nhựa chịu hóa chất, chống ăn mòn tốt) để tăng độ bền.

Các vấn đề phát sinh khi sử dụng xăng E10 trên xe đời cũ, đặc biệt những xe sản xuất trước năm 2010 hoàn toàn có thể khắc phục (Ảnh: Mạnh Quân).

Các vòng đệm chống rò rỉ nhiên liệu như vòng đệm (oring/gioăng) cũng nên thay bằng vật liệu cao su chuyên dụng chịu ethanol và dung môi tốt hơn.

Đối với bình xăng, chuyên gia khuyến nghị nên súc rửa, xử lý gỉ sét và phủ lớp epoxy bảo vệ bên trong nhằm hạn chế ăn mòn do ethanol và hơi ẩm. Trường hợp bình đã hư hỏng nặng, người dùng nên thay bằng bình nhôm, thép không gỉ hoặc vật liệu composite (vật liệu tổng hợp có độ bền cao, nhẹ và chống ăn mòn tốt).

Ngoài nâng cấp vật liệu, thói quen sử dụng và lưu trữ cũng đóng vai trò quan trọng. Chủ xe được khuyến cáo đổ đầy bình khi ít sử dụng để hạn chế hút ẩm, dùng thêm phụ gia ổn định nhiên liệu và xả sạch xăng nếu lưu trữ xe dài ngày. Trong một số trường hợp, có thể xen kẽ sử dụng xăng khoáng để làm sạch hệ thống nhiên liệu.

Theo ông Đỗ Văn Dũng, xăng E10 là xu hướng tất yếu nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, với các dòng xe đời cũ, việc thích nghi về vật liệu và cách bảo quản là yếu tố quyết định để phương tiện có thể vận hành ổn định, bền bỉ khi sử dụng loại nhiên liệu mới này.

Ông cho rằng khi tiêu chuẩn vật liệu và chất lượng phụ gia ethanol tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới, những lo ngại liên quan đến xe đời cũ sẽ dần giảm bớt. Trong giai đoạn hiện nay, việc chủ động tìm hiểu, bảo dưỡng và sử dụng nhiên liệu đúng cách được xem là yếu tố quan trọng giúp phương tiện vận hành ổn định, bền bỉ.