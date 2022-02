Những kiểu "độ xe" tưởng như hợp pháp hóa ra cũng bị cấm ở Mỹ

The Fast and the Furious không chỉ là một trong những loạt phim về xe "hot" nhất mọi thời đại, nhờ các màn rượt đuổi gay cấn, kỹ năng lái xe cực giỏi của các nhân vật,..., mà nó còn khiến các dân chơi xe "đứng ngồi không yên" trước những chiếc xe độ cực chất.

Tuy nhiên trên thực tế, ngay cả ở Mỹ, một nước được xem như "thiên đường" cho những người thích độ xe thì vẫn có rất nhiều quy định hạn chế, dù là kiểu độ xe đơn giản. Hãy cùng tham khảo.

Lắp dàn đèn hỗ trợ trên nóc xe bán tải

Đây là kiểu độ xe khá phổ biến, đặc biệt ở dòng bán tải và xe việt dã (Ảnh: Apex Lighting).

Việc lắp thêm dàn đèn trên nóc là để hỗ trợ chiếu sáng cho xe đi dã ngoại, offroad khi trời tối. Tuy nhiên, một số bang của Mỹ có quy định hạn chế sử dụng hoặc thậm chí lắp đặt các dàn đèn như vậy.

Ví dụ, vào năm 2017, tại tiểu bang Bắc Carolina đã thông qua luật cấm sử dụng thêm các dàn đèn này khi lái xe trên đường cao tốc của bang, vì chúng có thể làm mất tập trung và thậm chí làm mù mắt những người tham gia giao thông khác.

Máy dò và máy gây nhiễu súng bắn tốc độ

Máy dò radar là thiết bị được giới thiệu là có thể phát hiện và thông báo cho tài xế biết xe của họ đang bị bắn tốc độ (Nguồn ảnh: mlive).

Các bang Virginia và Washington DC của Mỹ hiện không cấm xe du dịch dùng máy quét sóng của súng bắn tốc độ, trong khi các bang Minnesota và California cấm xe thương mại làm như vậy. Việc gắn thiết bị này lên kính chắn gió cũng bị cấm.

Một thiết bị khác cũng liên quan là máy phá sóng của súng bắn tốc độ, điển hình là ở các bang như California, Colorado, Illinois, Texas, Virginia và Washington DC.

Hệ thống ống xả quá ồn

Các chủ xe thể thao rất thích nâng gầm cho xe (Ảnh chụp màn hình/YouTube).

Tại Mỹ, các tiểu bang khác nhau sẽ áp dụng quy định khác nhau về độ ồn ống xả. Ví dụ, Texas không có quy định về tiếng ồn. Trong khi đó, tại bang California, giới hạn tiếng ồn là 95dB, còn tại Kansas giới hạn tối đa là 90dB.

Lắp đèn neon, đèn LED màu

Việc lắp đèn neon, dù chỉ dưới gầm xe, có thể khiến tài xế các xe khác bị chói mắt và mất tập trung (Nguồn ảnh: Neon Laws).

Hiện có bang Arizona cho phép xe lắp đèn neon, nhưng chỉ giới hạn ở màu hổ phách hoặc trắng ở bên hông xe. Trong khi đó, bang Kansas không cho phép sử dụng đèn nhấp nháy. Bang Michigan cũng có những hạn chế đối với đèn neon, với đèn xanh và đỏ bị cấm hoàn toàn.

Nâng/hạ gầm xe

Việc thay đổi hệ thống treo có thể khiến xe trở nên mất an toàn (Nguồn ảnh: bds-suspension).

Các chủ xe bán tải đặc biệt thích nâng gầm xe. Tuy nhiên, tại Mỹ, bang Connecticut chỉ cho phép chủ xe nâng hệ thống treo của họ lên tối đa 4 inch (102mm), trong khi ở bang Georgia, giới hạn là nâng gầm xe lên thêm 2 inch (51mm), còn ở New Hampshire, không một bộ phận nào của thân xe hoặc khung gầm có thể hạ xuống để nó nằm bên dưới phần thấp nhất của bánh xe.

Ngược lại, chủ xe coupe và sedan thường muốn hạ thấp hệ thống treo của xe để trông xe "ngầu hơn", đồng thời giảm lực cản gió, giúp xe chạy nhanh hơn. Tuy nhiên, xe đã qua xử lý hạ gầm lại có rủi ro dễ bị va đập gầm.

Lắp đèn pha HID cường độ sáng cao hơn

HID là công nghệ chiếu sáng tạo ra ánh sáng trắng xanh, sáng hơn nhiều (Nguồn ảnh: Power Bulbs).

Một số người lái xe nghĩ rằng điều đó giúp họ lái xe tốt hơn vào ban đêm, nhưng chắc chắn nó không giúp ích gì cho những người đi ngược chiều nếu đèn pha của bạn quá sáng!

Đèn HID không tuân thủ các quy tắc liên bang về bóng đèn pha, trong đó nêu rõ rằng các thiết bị thay thế phải phù hợp với thông số kỹ thuật của thiết bị gốc. Đèn HID hoạt động khác với bóng halogen mà chiếc xe đi kèm khi nó lần đầu tiên được đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất.

Lắp khung biển số, che biển số

Việc bo viền hoặc che biển số sẽ khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc xác định biển số (Nguồn ảnh: Optima Forums).

Các tài xế sử dụng khung trang trí biển số xe có thể cảm thấy tức giận khi bị phạt vì một sự thay đổi nhỏ đơn giản như vậy, nhưng những người cố tình che biển số xe thì khác, vì đó là hành động nhằm qua mặt camera bắn tốc độ cũng như tránh các thiết bị sử dụng tại các cầu và đường hầm để thu phí cầu đường.

Hầu hết các bang của Mỹ đều có luật quy định biển số xe phải được nhìn thấy đầy đủ và bất kỳ hành vi vi phạm nào đều có thể bị phạt tiền.

Dàn âm thanh nổi công suất cao

Ngay cả khi xe được trang bị sẵn hệ thống giải trí cao cấp, nhiều chủ xe vẫn muốn nâng cấp để có thể thưởng thức các giai điệu yêu thích của mình ở mức âm lượng lớn nhất khi đang lái xe (Nguồn ảnh: Livewire).

Tiếng ồn cũng được coi là một yếu tố gây ô nhiễm môi trường sống. Hầu hết các bang của Mỹ có luật chống ô nhiễm tiếng ồn, đặc biệt là ở các khu dân cư vào ban đêm.

Ngoài ra, nếu xe lắp hệ thống âm thanh quá lớn, thì tài xế dễ bị xao nhãng, hoặc đơn giản là bật nhạc to nên không nghe được âm thanh bên ngoài.

Cửa sổ màu quá tối

Trước đây, cửa sổ màu có vai trò bảo vệ, tạo không gian riêng tư trên xe cho những người nổi tiếng, còn giờ nhiều người bình thường cũng có nhu cầu đó (Nguồn ảnh: Alfordmustangs).

Mặc dù, cửa sổ dán tối rất hữu ích khi trời nắng to, nhưng trong nhiều trường hợp, cửa sổ màu ở phía sau và cửa sổ bên có thể tối đến mức gây nguy hiểm về an toàn, đặc biệt là trong thời tiết xấu, khi tầm nhìn của người lái đã giảm.

Tất cả các cửa sổ đều có các giới hạn khác nhau về mức độ pha màu có thể được áp dụng cho cửa sổ bên và cửa sổ sau. Nếu xe dán màu quá tối, thì cảnh sát địa phương tại các bang như Alaska, Mỹ sẽ xử phạt khi vượt quá quy định việc dán màu phải cho phép truyền ánh sáng 70% ở các cửa sổ bên và ở phía trước, 40% ở phía sau.