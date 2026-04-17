Nhiều nước miễn kiểm tra khí thải đối với xe máy mới

Theo Quyết định số 13/2026 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/7/2027, Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TPHCM.

Từ ngày 1/7/2028, việc kiểm định được mở rộng áp dụng đối với các thành phố trực thuộc trung ương: Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ. Từ ngày 1/7/2030 sẽ áp dụng đối với các tỉnh còn lại.

Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn.

Từ ngày 1/7/2027, xe máy tại Hà Nội, TPHCM sẽ phải kiểm định khí thải (Ảnh: Trần Thanh).

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư 47 quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất xe máy xuất xưởng dưới 5 năm không phải kiểm định khí thải trực tiếp. Cơ sở đăng kiểm sẽ căn cứ theo kết quả chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu để cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải.

Đối với xe máy có năm sản xuất tính đến thời điểm kiểm định lần đầu quá 5 năm, chủ xe cần mang xe đến cơ sở đăng kiểm.

Đề xuất này được cho là hợp lý, phù hợp với quy định của nhiều nước châu Á khác có tỷ lệ sở hữu xe máy cao.

Ấn Độ

Tại thị trường xe máy lớn nhất này, chứng nhận khí thải của xe máy mới xuất xưởng có giá trị 1 năm kể từ ngày mua, chủ sở hữu không cần mang xe đi kiểm định khí thải trong thời gian này. Sau năm đầu tiên, xe phải làm thủ tục xin cấp chứng nhận PUC (Pollution Under Control).

Chủ sở hữu phải mang xe đi kiểm tra khí thải tại các điểm được cấp phép. Nếu đạt chuẩn, xe sẽ được cấp giấy có thời hạn (thường vài tháng đến 1 năm tùy loại xe và tiêu chuẩn khí thải.

Đài Loan (Trung Quốc)

Xe máy là phương tiện giao thông cá nhân phổ biến nhất tại Đài Loan, với hàng triệu chiếc đang lưu thông trên đường phố, bao gồm cả xe chạy xăng và xe điện. Để hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí, Bộ Môi trường Đài Loan (MOENV) đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát khí thải đối với xe máy đang sử dụng, bao gồm kiểm tra xe máy lưu hành trên đường và thiết lập hệ thống kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ...

Đài Loan áp dụng hình thức kiểm tra khí thải đối với xe máy đang lưu hành trên đường (Ảnh: MOENV).

Theo quy định, các xe máy đăng ký lưu hành tại Đài Loan có thời gian sản xuất trên 5 năm (tính từ ngày xuất xưởng) phải đến trung tâm kiểm định khí thải để thực hiện kiểm tra định kỳ theo tháng đăng ký biển số ban đầu.

Nếu chủ xe không thực hiện kiểm tra khí thải định kỳ theo quy định, có thể bị phạt 500 Đài tệ (khoảng 420.000 đồng) theo Điều 80 của Luật Kiểm soát ô nhiễm không khí. Nếu không khắc phục trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kiểm tra, xe có thể bị thu hồi biển số.

Indonesia

Để hạn chế ô nhiễm, việc kiểm tra khí thải là thủ tục bắt buộc đối với xe máy xuất xưởng trên 3 năm ở Indonesia, đặc biệt là thủ đô Jakarta. Nếu không đạt tiêu chuẩn khí thải, chủ xe có thể bị phạt tiền hoặc lao động công ích.

Việc kiểm tra khí thải được thực hiện tại các cơ sở sửa chữa xe, các đơn vị kiểm tra di động, và các xưởng dịch vụ có chứng nhận.

Nhật Bản

Nhật Bản kiểm soát kỹ thuật với mô-tô phân khối lớn chặt chẽ hơn so với xe máy nhỏ.

Theo đó, xe máy sử dụng động cơ có dung tích dưới 250cc không phải kiểm định khí thải định kỳ.

Trong khi đó, mô tô từ 250cc trở lên phải trải qua hệ thống kiểm định định kỳ "Shaken" tương tự ô tô. Chu kỳ là kiểm định khí thải lần đầu sau 3 năm xuất xưởng và sau đó 2 năm/lần. Ngoài việc kiểm tra tiêu chuẩn khí thải, các xe độ pô, sửa động cơ không đạt chuẩn có thể bị từ chối đăng kiểm.

Thái Lan

Tại Thái Lan, đặc biệt là thủ đô Bangkok, xe máy xuất xưởng trên 5 năm phải kiểm tra kỹ thuật trước khi gia hạn giấy phép lưu hành hằng năm, trong đó có hạng mục khí thải hydrocarbon (HC) và carbon monoxide (CO), chủ yếu tập trung vào xe hai thì hoặc các xe cũ, nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Nếu kết quả kiểm tra không đạt, chủ xe không thể gia hạn giấy phép lưu hành.

Chủ xe có thể thực hiện kiểm tra kỹ thuật tại các xưởng dịch vụ tư nhân có chứng nhận đạt chuẩn, thường được gọi là "Tror Aor", hay trạm kiểm tra tư nhân.

Quy định miễn kiểm tra khí thải đối với xe máy mới xuất xưởng được nhiều thị trường áp dụng dựa trên thực tế là thường xe sử dụng nhiều năm mới dễ phát sinh các vấn đề kỹ thuật như bộ xúc tác hỏng, kim phun hoạt động kém, không đốt cháy hết nhiên liệu...

Việc chuẩn hóa quy trình sản xuất và chứng nhận phương tiện giúp sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn nhiều so với đo khí thải từng chiếc xe vừa mới xuất xưởng chưa lâu.