Các mẫu ô tô hiện nay được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại mang lại sự tiện nghi, thoải mái và an toàn cho người ngồi trong xe. Thế nhưng, theo một khảo sát được thực hiện vào giữa năm 2026, phần lớn các tính năng hiện đại trên ô tô lại không được chủ xe sử dụng.

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Censuswide với 1.350 chủ xe tại Anh đã chỉ ra rằng, nhiều công nghệ đắt tiền trên ô tô không được sử dụng.

Các tính năng hiện đại bị bỏ qua

Theo kết quả của cuộc khảo sát, 25,9% chủ xe không kích hoạt hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Đáng chú ý, 7% số người không kích hoạt hệ thống này thậm chí còn không hiểu nguyên tắc hoạt động của tính năng này.

Tình trạng này không chỉ xảy ra với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Gần 18% tài xế không muốn sử dụng hệ thống hỗ trợ giữ làn và 21,3% người lái tắt hệ thống phanh khẩn cấp tự động.

Nhiều người lái cho rằng, hệ thống phanh tự động khẩn cấp hoạt động quá nhạy và lực tác động phanh quá mạnh, điều này gây phiền toái cho họ hơn là giúp phòng ngừa tai nạn.

Cũng theo khảo sát, 17,8% người dùng không sử dụng hệ thống điều khiển bằng giọng nói và 17,1% chủ xe không thích màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) tích hợp thực tế ảo (AR); trong đó 7% không hiểu cơ chế vận hành của tính năng này.

Ô tô ngày nay có khoang lái được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại (Ảnh: Mercedes).

Các tính năng như khởi động từ xa, massage cho các hàng ghế hay điều khiển các chức năng trên màn hình được các hãng ô tô giới thiệu là mang đến sự thoải mái cho người dùng, nhưng nhiều chủ xe lại không cảm thấy như vậy.

67,3% số người được hỏi không thích tính năng massage ở các hàng ghế. 57,3% người dùng không sử dụng tính năng điều khiển hệ thống điều hòa trên màn hình giải trí. Chỉ có 24,5% chủ xe sử dụng tính năng khởi động từ xa.

Đáng chú ý, không nhiều chủ xe muốn thay đổi các chế độ lái trên ô tô. Chỉ có 27,3% số người được hỏi thường xuyên sử dụng tính năng này.

Người dùng yêu thích các tính năng cơ bản

Theo công bố của Censuswide, 58,3% số người được hỏi cho biết họ không thể thiếu kết nối Bluetooth trên ô tô. 45,7% người lái thường xuyên sử dụng camera lùi, 44,5% người lái thường xuyên sử dụng định vị vệ tinh và 41% sử dụng tính năng sưởi kính chắn gió.

Cũng theo khảo sát trên, độ tuổi của người dùng cũng ảnh hưởng tới thói quen sử dụng các tính năng hiện đại trên ô tô ngày nay.

Với kết nối Bluetooth, 68,5% người dùng trong độ tuổi 25-34, 68,8% trong độ tuổi 35-44 và 49,7% người dùng từ 55 tuổi trở lên thích sử dụng tính năng này.

Với tính năng hỗ trợ sạc không dây, 44,4% người dùng trong độ tuổi 35-44 và 20,7% người dùng từ 55 tuổi trở lên thích trang bị này.

Với tính năng sưởi kính chắn gió, 27,2% nhóm người lái trong độ tuổi 18-24 và 45% người lái trong độ tuổi 45-54 sử dụng tính năng này.

Màn hình giải trí trung tâm có khả năng hiển thị và điều khiển nhiều tính năng trên ô tô (Ảnh: Ford).

Nhiều người dùng đang phải trả tiền cho các tính năng mà họ gần như không sử dụng. Thậm chí, có những tính năng mà người dùng không cần thiết phải trả thêm tiền để có được.

Dù vậy, một số hệ thống hỗ trợ lái trên ô tô vẫn được trang bị do các yêu cầu bắt buộc của cơ quan quản lý.

Chuyên gia ô tô Alex Lee cho rằng việc người dùng dành thời gian để tìm hiểu cách sử dụng ô tô sẽ mang lại nhiều lợi ích.

“Khi ô tô ngày càng trở nên hiện đại và phức tạp, việc dành thời gian để khám phá các tính năng trên xe không chỉ giúp bạn sử dụng đúng cách số tiền mà mình bỏ ra, mà còn góp phần nâng cao độ an toàn và sự thoải mái trong quá trình vận hành xe”, ông Alex Lee khẳng định.