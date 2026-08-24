Mẫu xe Hàn Quốc cạnh tranh BMW, Mercedes bằng trang bị kiểu Rolls-Royce

Trong một thập kỷ qua, Genesis đã chứng minh rằng hãng có thể tạo ra những mẫu xe sang đủ sức cạnh tranh với BMW, Mercedes-Benz và Audi. Giờ đây, thương hiệu Hàn Quốc bước lên tầm cao mới với mẫu GV90.

Genesis vừa chính thức trình làng GV90 2027 tại một sự kiện riêng ở San Francisco (Mỹ) (Ảnh: Genesis).

Thiết kế ngoại thất

Phía trước xe là ngôn ngữ thiết kế đèn pha hai đường quen thuộc của Genesis, cùng với cụm đèn pha Wing Face Micro Lens Array (MLA) mới được tích hợp vào thân xe, trông như một chiếc dây chuyền lấp lánh.

Lưới tản nhiệt với họa tiết G-matrix cỡ lớn nằm ngay bên dưới. Tùy từng phiên bản, xe sử dụng vành hợp kim 22 inch hoặc 24 inch.

GV90 có kích thước lớn, thiết kế đơn giản nhưng sang trọng (Ảnh: Genesis).

Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.286 x 2.029 x 1.829mm và chiều dài cơ sở 3.246mm, Genesis GV90 lớn gần bằng Rolls-Royce Cullinan và nhỉnh hơn BMW X7.

Cụm đèn hậu thiết kế phẳng, tạo vẻ liền mạch và tối giản. Genesis cung cấp 16 tùy chọn màu sơn ngoại thất cho GV90, bao gồm 13 màu bóng và 3 màu nhám.

Cửa mở ngược như xe Rolls-Royce

Phiên bản cao cấp nhất GV90 Neolun được trang bị kiểu cửa mở ngược (Genesis gọi là Neolun Arch Gate), không có trụ B cố định theo cách bố trí thông thường.

Đây là kiểu thiết kế thường trông rất ấn tượng trên xe concept nhưng dễ bị loại bỏ khi bước vào giai đoạn sản xuất thương mại, bởi các kỹ sư, tiêu chuẩn an toàn va chạm và những yêu cầu thực tế thường khiến ý tưởng này khó thành hiện thực. Tuy nhiên, GV90 là một trường hợp khác.

Genesis GV90 sở hữu cửa mở ngược như xe Rolls-Royce (Ảnh: Genesis).

Để đảm bảo độ chắc chắn khi không có cột B cố định, Genesis cho biết hãng đã tích hợp các thanh thép cường độ cao vào kết cấu cửa và thân xe. Bên cạnh đó là kết cấu gia cố tương tự khung chống lật, với phần khung dày hơn, các ống thép và vật liệu bọt kết cấu.

Cửa sau được trang bị bản lề chuyển động kép để đầu tiên, cửa được đẩy ra phía ngoài trước khi xoay mở, cho phép cửa hoạt động độc lập thay vì phải mở cửa trước trước.

Phiên bản tiêu chuẩn có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi, sử dụng cửa mở cùng hướng kiểu truyền thống. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất mang tên GV90 Neolun mặc định 6 chỗ ngồi, với thiết kế cửa mở ngược (Ảnh: Genesis).

Thiết kế cửa mở ngược, không có cột B cố định giúp việc ra/vào hàng ghế thứ hai trở nên sang trọng và liền mạch hơn so với gần như mọi mẫu SUV khác cùng tầm giá.

GV90 tiêu chuẩn sử dụng cửa mở thông thường, và đây có thể là lựa chọn hợp lý hơn với đa số khách hàng. Tuy nhiên, bản Neolun với thiết kế cửa mở ngược giúp Genesis mang đến cho khách hàng trải nghiệm mà BMW, Mercedes-Benz hay Audi hiện không có.

Thương hiệu Hàn Quốc khẳng định rằng GV90 sở hữu hệ thống cửa mở ngược chiều, ẩn trụ B đầu tiên trên thế giới có thể đóng/mở cửa sau độc lập hoàn toàn với cửa trước (Ảnh: Genesis).

Thiết kế này tạo ra một đẳng cấp sang trọng vốn thường chỉ xuất hiện trên các thương hiệu như Rolls-Royce, nhưng có thể đi kèm mức giá thấp hơn nhiều.

Phòng khách di động

Khoang nội thất có thể là “át chủ bài” của GV90. Xe được trang bị màn hình OLED dạng bật lên, kích thước có thể mở rộng từ 23,6 inch lên 24,6 inch khi xe dừng.

Màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) 25 inch thay thế cho cụm đồng hồ truyền thống. Xe còn có các nút điều khiển bằng pha lê thật và cửa gió điều chỉnh bằng mô-tơ.

Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen Premier 3D gồm 25 loa, trong đó có 4 loa trên trần. Hệ thống hỗ trợ Dolby Atmos và công nghệ mô phỏng âm thanh không gian Virtual Venue.

Màn hình OLED trung tâm chạy phần mềm Pleos Connect (Ảnh: Genesis).

Hàng ghế trước có thể xoay bằng mô-tơ. Khi xe dừng, ghế có thể xoay 180 độ để quay mặt về phía hàng ghế thứ hai. Thiết kế này giúp không gian bên trong GV90 Neolun có thể trở thành một phòng khách thực thụ, thay vì chỉ mang tính quảng cáo.

Với tùy chọn khoang Executive Suite 4 chỗ, xe được trang bị sàn lát gỗ thật, tủ lạnh, bàn và vách ngăn. Cửa sổ trời có thể điều chỉnh độ tối bằng điện với 6 vùng riêng biệt.

Những trang bị này cho thấy Genesis hướng tới nhóm khách hàng xem những hành trình dài là cơ hội để tách mình khỏi thế giới bên ngoài. Khi đó, hệ truyền động điện càng cho thấy sự phù hợp.

Ghế ngồi được bọc da semi-aniline, giữa hàng ghế thứ hai có bàn console tích hợp tủ lạnh mini, màn hình điều khiển và bàn gấp (Ảnh: Genesis).

Cấu hình thuần điện

Xe sử dụng hệ truyền động gồm hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 657 mã lực và mô-men xoắn 800Nm, đi kèm bộ pin dung lượng 123,5kWh.

Với cấu hình 7 chỗ, Genesis công bố phạm vi hoạt động của GV90 là gần 500km/lần sạc trong các bài thử nghiệm nội bộ tại Mỹ. Xe có thể sạc pin từ 10% lên 80% trong 22 phút khi sử dụng trụ sạc nhanh DC công suất 350kW.

GV90 là mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng khung gầm điện hoàn toàn mới của Genesis mang tên eMP (Electric Mobility Prime) (Ảnh: Carscoops).

Về khung gầm, Genesis GV90 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén đa khoang, giảm chấn điều khiển điện tử có thể điều chỉnh độ cao theo điều kiện mặt đường, kết hợp cùng hệ thống lái bốn bánh chủ động với góc đánh lái bánh sau tối đa 5 độ.

Genesis cho biết mẫu SUV cỡ lớn này sở hữu bán kính vòng quay chỉ tương đương xe cỡ trung, nên có thể xoay xở tốt trong không gian hẹp dù kích thước tổng thể xe cực kỳ đồ sộ.

Đáng chú ý, GV90 là mẫu xe đầu tiên của Genesis được trang bị bộ vi sai hạn chế trượt điều khiển điện tử (E-LSD) trên cả hai trục, giúp cải thiện độ bám trên mặt đường trơn trượt và giữ xe ổn định hơn khi vào cua tốc độ cao.

Genesis GV90 sử dụng bộ pin có dung lượng lớn nhất từng trang bị cho một mẫu xe điện của Hyundai (Ảnh: Carscoops).

Nhóm khách hàng mục tiêu của Genesis GV90 được xác định là giới thượng lưu, nên sẽ không phải đau đầu tìm trạm sạc công cộng mà có thể lắp bộ sạc riêng cho xe tại nhà. Họ cũng có khả năng sở hữu nhiều xe và đủ điều kiện để sắp xếp cuộc sống xoay quanh những chuyến đi hiếm hoi vượt quá phạm vi di chuyển thuận tiện của xe điện.

Đổi lại, họ nhận được sự yên tĩnh, khả năng vận hành mượt mà, mô-men xoắn tức thời, không gian sàn phẳng và cảm giác thư thái - những yếu tố khiến xe điện đặc biệt phù hợp với một mẫu xe đầu bảng hạng sang.

Tuy nhiên, việc chỉ cung cấp tùy chọn thuần điện không phải không có rủi ro. Khách hàng sẽ đặt Genesis GV90 lên "bàn cân" để so sánh với Mercedes-Benz GLS, BMW X7, Range Rover hoặc Cadillac Escalade - những mẫu xe chạy xăng có thể đáp ứng được nhu cầu di chuyển cả ngày, kéo theo rơ-moóc mà không phải lo lắng hoặc không cần lên kế hoạch xoay quanh việc sạc pin.

Giá bán vẫn là ẩn số

Thương hiệu Hàn Quốc chưa công bố giá bán của Genesis GV90. Tuy nhiên, phân khúc SUV cỡ lớn hạng sang chạy điện tại Mỹ hiện có một số mức giá tham khảo đáng chú ý.

Mẫu Lucid Gravity Touring có giá khởi điểm 79.900 USD, trong khi Cadillac Escalade IQ có giá từ hơn 127.000 USD.

Kia EV9 có giá thấp hơn đáng kể, nhưng không phải đối thủ tương đương. Genesis GV90 dài hơn khoảng 279mm và sử dụng nền tảng eMP dành riêng cho các mẫu xe đầu bảng.

Genesis chưa công bố giá bán của GV90, và đây có thể là yếu tố quyết định sự thành bại của mẫu xe này (Ảnh: Genesis).

Nếu có giá khởi điểm khoảng 100.000 USD, GV90 có thể trở thành một trong những mẫu SUV hạng sang mang lại giá trị tốt trong tầm tiền.

Tuy nhiên, nếu giá xe tiến lên khoảng 120.000 USD, thương hiệu Hàn Quốc sẽ phải chứng minh không chỉ giá trị của sản phẩm mà còn cả chất lượng trải nghiệm sở hữu Genesis.

Khi đó, khách hàng sẽ không chỉ so sánh chất lượng da, không gian hàng ghế sau hay thời gian sạc.

Họ còn cân nhắc cách đại lý phục vụ khách hàng, sự thuận tiện khi bảo dưỡng, niềm tin vào giá trị bán lại. Quan trọng hơn, logo Genesis có đủ sức nặng khi đặt cạnh ngôi sao ba cánh của Mercedes-Benz hay thương hiệu Range Rover hay không.