Mua xe 7 chỗ dưới 500 triệu đồng, khách Việt có những lựa chọn nào?

Bước vào giai đoạn thấp điểm thường niên của thị trường (tháng 7 âm lịch), các hãng xe và đại lý đều tích cực chạy đua ưu đãi, nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Theo đó, người dùng hiện có thể mua được một số mẫu xe 7 chỗ với tầm tiền 500 triệu đồng, khoảng tài chính vốn từng chỉ đủ mua xe hạng A.

Toyota Avanza Premio MT

Khi mua xe 7 chỗ với tầm tiền 500 triệu đồng, người dùng sẽ khó đòi hỏi các trang bị tiện nghi và an toàn hiện đại. Bởi dù có ưu đãi giảm giá, một số cái tên phù hợp với ngân sách này đa phần đều thuộc bản tiêu chuẩn, thậm chí chỉ có tùy chọn số sàn (MT).

Ví dụ như Toyota Avanza Premio MT đang có giá bán lẻ đề xuất là 558 triệu đồng. Trong tháng 8, xe được nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đi kèm một năm bảo hiểm vật chất. Tại một số đại lý, gói bảo hiểm vật chất được quy đổi thành mức giảm tiền mặt, giúp phiên bản này giảm tổng cộng 65 triệu đồng.

Qua đó, giá bán thực tế của Avanza Premio MT tại đại lý được hạ còn 493 triệu đồng.

Toyota Avanza Premio đang được lắp ráp trong nước, tương tự “đàn anh” Veloz Cross cũng nằm ở phân khúc MPV cỡ nhỏ (Ảnh: Quang Lê).

Tham khảo một số showroom ở khu vực miền Bắc, phiên bản này còn có thêm ưu đãi giảm giá từ đại lý, với một số nơi chào bán mức giá thực tế là 488 triệu đồng. Những ưu đãi này áp dụng cho xe được sản xuất ở năm 2026 (VIN 2026).

Dù là phiên bản tiêu chuẩn, Toyota Avanza Premio MT vẫn được trang bị đèn LED trước/sau và gương chiếu hậu gập điện. Khoang cabin của xe khá cơ bản với ghế nỉ và điều hòa chỉnh cơ, nhưng vẫn được trang bị màn hình giải trí 9 inch và chìa khóa thông minh.

Toyota Avanza Premio MT không có ADAS. Xe chỉ sở hữu các tính năng an toàn cơ bản và 2 túi khí (Ảnh: Quang Lê).

Mitsubishi Xpander MT

Tương tự Toyota Avanza Premio MT, đối thủ của mẫu xe này là Mitsubishi Xpander MT cũng được nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 8, đi kèm quà tặng là phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng. Theo đó, Xpander MT được giảm tổng cộng 67 triệu đồng, chưa tính khuyến mại riêng của đại lý.

Tham khảo một số showroom tại Hà Nội, Mitsubishi Xpander MT có giá bán thực tế dao động khoảng 480-485 triệu đồng, tức giảm tổng cộng 83-88 triệu đồng, khi kết hợp ưu đãi từ hãng và đại lý. Những ưu đãi này áp dụng cho xe VIN 2026.

Mitsubishi Xpander MT được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Phiên bản này được niêm yết ở mức giá 568 triệu đồng (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Về trang bị, Mitsubishi Xpander MT có điểm chưa bằng Toyota Avanza Premio MT, khi cụm đèn chiếu sáng phía trước chỉ sử dụng bóng halogen. Bên trong nội thất có ghế nỉ, điều hòa chỉnh cơ, màn hình giải trí 7 inch, không có ADAS và chỉ có 2 túi khí.

MG G50 MT

Ngoài hai cái tên kể trên, người dùng ở thời điểm hiện tại có thể mua MPV hạng trung với tầm tiền dưới 500 triệu đồng. Đó chính là MG G50 MT, mẫu xe đang gây chú ý trong thời gian gần đây với mức giảm giá kỷ lục.

Nguyên bản có giá bán niêm yết ở mức 559 triệu đồng, MG G50 MT liên tục được giảm xuống 459 triệu đồng và 445 triệu đồng tại đại lý trong tháng 8. Kết hợp với voucher 50 triệu đồng dành cho khách hàng mua xe thứ hai, giá bán thực tế của mẫu MPV này được giảm xuống 395 triệu đồng.

MG G50 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc (Ảnh: Đại lý MG).

Tại nhiều đại lý, voucher trên có sẵn và được tặng cho người mua xe, không cần thiết phải là khách hàng mua chiếc thứ hai. Tuy nhiên, những ưu đãi này áp dụng cho những chiếc G50 MT VIN 2025.

Về trang bị, MG G50 MT có đèn chiếu sáng phía trước dạng thấu kính halogen, tích hợp tự động bật/tắt đèn pha. Nội thất của xe khá cơ bản khi sử dụng ghế nỉ, điều hòa chỉnh cơ, 2 túi khí, không có màn hình giải trí trung tâm.