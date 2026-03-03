Nhật Bản: Giá ô tô đang tăng nhanh hơn tốc độ tăng lương

Giá Toyota Corolla tại Nhật Bản tăng khoảng 60% trong thập kỷ qua (Ảnh: Toyota).

Theo số liệu từ Cục Thống kê Nhật Bản, giá xe kei-car đã tăng 33% từ năm 2015 lên mức kỷ lục 1,76 triệu yên (11.200 USD) vào năm 2025. Giá xe cỡ nhỏ tăng 31% lên 2,39 triệu yên (15.200 USD), trong khi xe cỡ lớn tăng 24%, lên 3,72 triệu yên (23.660 USD).

Toyota Corolla là ví dụ điển hình. Giá khởi điểm của mẫu xe này tăng từ mức 1,45 triệu yên (9.220 USD) vào năm 2015 lên mức 2,28 triệu yên (14.500 USD) vào năm 2025.

Ngược lại, theo số liệu từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tiền lương của người lao động bình thường chỉ tăng hơn 10% giai đoạn 2015-2025. Như vậy, giá xe đang tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng lương, khiến nhiều người không thể mua xe mới.

Tiền lương của người lao động bình thường ở Nhật Bản chỉ tăng hơn 10% giai đoạn 2015-2025 (Ảnh: Carscoops).

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Đầu tiên, chi phí phụ tùng, nhân công và vật liệu đang tăng lên trong bối cảnh các tiêu chuẩn an toàn và tiết kiệm nhiên liệu ngày càng siết chặt, khiến việc sản xuất ô tô trở nên đắt đỏ hơn.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản đã và đang tăng cường tiêu chuẩn an toàn, như triển khai hệ thống phanh khẩn cấp tự động bắt buộc từ năm 2021. Song song với đó, quy định về tiết kiệm nhiên liệu và môi trường cũng làm tăng độ phức tạp của động cơ và hệ thống khí thải.

Các tính năng tiên tiến như hệ thống hỗ trợ lái xe và giải trí đã trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng, và chip, camera cùng nhiều thiết bị điện tử khác cần thiết cho những hệ thống này đang khiến chi phí sản xuất tăng vọt.

Giá xe mới dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng khi mỗi phiên bản được nâng cấp theo một chu kỳ tương tự như smartphone.