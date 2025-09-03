Audi giới thiệu ngôn ngữ thiết kế mới với chiếc Concept C

Audi chính thức vén màn Concept C ngay trước buổi ra mắt công chúng tại Triển lãm Ô tô Munich ở Đức. Chiếc xe mui trần cho thấy hướng đi mới trong triết lý thiết kế của hãng và được cho là sẽ chia sẻ nền tảng khung gầm với bộ đôi Porsche 718 Boxster và Cayman thế hệ mới.

Chiếc Concept C ra mắt "bộ mặt" mới của xe Audi trong tương lai (Ảnh: Audi).

Mang phong cách tối giản nhưng táo bạo, Audi Concept C gợi nhắc tinh thần của chiếc xe đua huyền thoại Auto Union Type C. Điểm đột phá nằm ở lưới tản nhiệt hình chữ nhật dựng đứng, khác hẳn phong cách truyền thống của hãng.

Hai bên mép cản trước là khe hút gió nằm dọc, tăng vẻ bề thế cho đầu xe, kết hợp với cụm đèn pha 4 chi tiết có thiết kế mảnh. Đây được Audi khẳng định sẽ trở thành dấu ấn nhận diện của thương hiệu cả ngày lẫn đêm.

Kính chắn gió ngả thấp, trong khi thân xe được tạo dáng khí động học, với các bề mặt trơn láng, những đường gân mạnh mẽ chạy dọc thân xe. Bộ mâm khí động học cùng ốp hông thể thao nổi bật, nhưng “ngôi sao” thực sự là mui cứng xếp gọn - thiết kế lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc xe mui trần của Audi.

Thiết kế mui trần của Concept C kết hợp ưu điểm của xe mui trần và coupe, vừa mang lại cảm giác lái thoáng đãng khi mở mui, vừa giữ được sự an toàn và tính thẩm mỹ (Ảnh: Audi).

Mui xe gồm hai phần, với một nửa mở trượt về phía sau, "giấu" vào trong cốp, có nắp đóng lại. Kết cấu này khá giống mẫu Porsche 911 Targa.

Ở phía sau, đuôi xe được thiết kế khá đơn giản, với bộ khuếch tán gió lớn và cụm đèn hậu bốn chi tiết. Đáng chú ý, xe không có kính hậu mà thay bằng camera.

Ngôn ngữ thiết kế công nghiệp tiếp tục được áp dụng với khoang lái, với triết lý “shy tech” nhằm giảm thiểu sự phân tâm. Điểm nhấn là màn hình giải trí trung tâm 10,4 inch có thể gấp gọn khi không dùng đến.

Ngoài ra, xe được trang bị bảng điều khiển điều hòa kỹ thuật số, các chi tiết nhôm anot hóa, hệ thống đèn viền gián tiếp, và đặc biệt là không sử dụng da, thay bằng vải cao cấp mang phong cách hiện đại.

Không gian nội thất được thiết kế cực kỳ đơn giản (Ảnh: Audi).

Dù hiện tại Concept C vẫn chỉ là một mẫu nghiên cứu, Audi xác nhận đây là tiền đề của một mẫu xe thương mại sẽ được lắp ráp tại nhà máy Böllinger Höfe ở Đức và dự kiến có mặt trên thị trường năm 2027.

Ngoài việc hé lộ một mẫu xe thể thao mới, phong cách thiết kế ngoại thất và nội thất của Concept C cũng sẽ được áp dụng cho các mẫu xe thương mại khác của Audi trong tương lai. Trước mắt, hãng sẽ ra mắt một mẫu xe điện giá rẻ vào năm sau, được sản xuất tại Ingolstadt. Đến năm 2026, hãng cũng sẽ tung ra những mẫu hiệu năng cao mới, nhiều khả năng bao gồm S6 và RS6 Avant.