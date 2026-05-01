Nhà độ xe sang hàng đầu thế giới lần đầu nâng cấp một mẫu SUV Trung Quốc

Mansory cuối cùng cũng đã hướng sự chú ý đến một mẫu xe Trung Quốc, và kết quả đã được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Đó là phiên bản nâng cấp của mẫu Zeekr 9X siêu sang, đã ra mắt vào nửa cuối năm ngoái.

Thoạt nhìn, chiếc xe dễ gây nhầm tưởng là Rolls-Royce Cullinan (Ảnh: Mansory).

Mẫu Zeekr 9X được xem là đối trọng của Rolls-Royce Cullinan tại Trung Quốc, nhưng có mức giá rẻ hơn rất nhiều. Xe vốn nằm trong số những SUV mạnh mẽ và sang trọng nhất đang được bán tại thị trường này, và giờ đây trở nên ấn tượng hơn với những nâng cấp từ Mansory.

Những thay đổi mang phong cách của hãng độ nổi tiếng đến từ Đức bắt đầu ở phần đầu xe, với lưới tản nhiệt mạ crôm tiêu chuẩn đã được thay thế bằng thiết kế lấy cảm hứng từ Cullinan.

Cản trước trở nên thể thao hơn, với bộ chia gió tích hợp đèn chạy ban ngày tinh tế. Mansory cũng chế tạo riêng nắp ca-pô cho chiếc 9X, tăng thêm vẻ bề thế.

Xe được nâng cấp cửa mở ngược theo phong cách Rolls-Royce (Ảnh: Mansory).

Ở phiên bản tiêu chuẩn, Zeekr 9X trông khá thanh lịch khi nhìn từ bên hông, nhưng bản độ này mang phong cách hoàn toàn khác.

Xe sử dụng bộ mâm 24 inch màu trắng, kết hợp với vòm bánh xe mở rộng, ốp sườn kéo dài và bậc lên xuống chỉnh điện có thể thu gọn. Cột D được bổ sung các chi tiết bằng sợi carbon, trong khi phía sau có cánh gió lớn trên nóc và một cánh gió nhỏ trên cửa hậu.

Một thay đổi ngoại thất đáng chú ý khác là cản sau mới, tích hợp bộ khuếch tán gió và 4 ống xả. Xe được sơn phối hai tông màu trắng - đồng.

Nội thất của phiên bản 9X tiêu chuẩn vốn đã rất sang trọng, nhưng Mansory tiếp tục nâng tầm lên mức xa xỉ hơn. Ghế ngồi, bảng điều khiển, vô lăng, tấm ốp cửa và khu vực "yên ngựa" được bọc da trắng, kết hợp điểm nhấn màu vàng.

Bên trong xe, sự nâng cấp tập trung vào chất lượng nội thất, ưu tiên khoang ghế sau (Ảnh: Mansory).

Một số chi tiết sợi carbon cũng được bổ sung vào nội thất, cùng với chất liệu Alcantara màu đen trên bảng điều khiển.

Hàng ghế thứ 3 được tháo bỏ, để dành không gian lắp 2 ghế độc lập ở hàng thứ 2, tích hợp đầy đủ các chức năng sưởi, thông gió, massage và tủ lạnh ở bệ tì tay trung tâm. Ta-pi cửa có logo Mansory phát sáng cùng bản đồ các địa điểm toàn cầu gắn liền với thương hiệu Zeekr.

Không có thay đổi nào về động cơ, và thực tế là Zeekr 9X cũng không cần đến điều đó. Mẫu xe nguyên bản sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc, kết hợp động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.0L với 3 mô-tơ điện, cho tổng công suất 1.381 mã lực. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 3,1 giây.