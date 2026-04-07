Chiếc Range Rover Sport độ theo phong cách Rolls-Royce Cullinan

Dòng SUV hạng sang Range Rover Sport không chỉ tạo sức hút với khách hàng bởi thiết kế sang trọng, loạt tính năng đi địa hình vượt trội, mà còn được nhiều người dùng lựa chọn để độ.

Một chủ xe tại Phần Lan đã lấy cảm hứng từ dòng SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan để làm mới chiếc Range Rover Sport đời 2006.

Phần đầu xe lấy cảm hứng từ dòng SUV Rolls-Royce Cullinan (Ảnh: Nettiauto).

Ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt Pantheon màu đen giống của mẫu Cullinan, cùng với hệ thống đèn chiếu sáng trước tương tự loại dùng cho Cullinan khi chưa nâng cấp.

Theo thông tin trên nền tảng Nettiauto, nơi rao bán xe, các phụ tùng là hàng chính hãng Rolls-Royce, nhưng điều này vẫn chưa được xác thực.

Ở phần đầu xe cũng lắp biểu tượng Spirit of Ecstasy (Thiếu phụ bay) của Rolls-Royce.

Các chi tiết ốp carbon bên ngoài chiếc Range Rover Sport đời 2006 (Ảnh: Nettiauto).

Khác với phần đầu xe, đuôi chiếc Range Rover Sport 2006 không được tinh chỉnh quá nhiều. Điểm nhấn là hệ thống đèn LED có họa tiết độc đáo.

Không chỉ dừng lại ở đó, chiếc Range Rover Sport đời 2006 còn được lắp nắp ca-pô bằng vật liệu sợi carbon tích hợp hốc hút gió cỡ lớn.

Hông xe cũng được ốp các tấm carbon cỡ lớn, trong khi bậc lên xuống cũng sử dụng vật liệu sợi carbon.

Khoang lái nổi bật với các chi tiết bọc da màu cam (Ảnh: Nettiauto).

Không gian bên trong của chiếc Range Rover Sport được tạo điểm nhấn bởi các cột, bảng điều khiển và vô lăng được bọc da màu cam. Màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn được đặt dọc, trong khi trần bọc da màu đen.

SUV siêu sang Cullinan lần đầu ra mắt thế giới vào tháng 5/2018, là dòng SUV đầu tiên của thương hiệu Rolls-Royce. Cullinan được đặt theo tên viên kim cương thô lớn nhất thế giới được khai thác tại Nam Phi từ năm 1905 và sau đó đã được cắt thành nhiều viên nhỏ, gắn lên vương miện của Nữ hoàng Anh.

Rolls-Royce Cullinan là mẫu xe thứ hai dùng hệ thống khung gầm bằng hợp kim nhôm ‘Architecture of Luxury’, sau Phantom thế hệ mới.