Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 9/9 tại ngã tư Văn Phú, phường Dương Nội, Hà Nội.

Người phụ nữ đi xe máy vượt đèn đỏ, luồn lách tạt đầu ô tô tải (Video: OFFB).

Mức phạt đối với người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ (lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông) là 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu vượt đèn đỏ mà gây tai nạn thì người điều khiển xe máy sẽ bị phạt 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Hơn cả các mức phạt, việc vượt đèn đỏ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, không chỉ cho bản thân người vi phạm, mà cho cả những người tham gia giao thông khác.

"Nhìn hãi thật. Sao chị ấy có thể tự tin vượt qua đầu xe tải như vậy nhỉ? Nhỡ tài xế không phanh kịp thì đúng là bị vạ lây với chị. Đợi hết đèn đỏ có lâu thì cũng chỉ mất 5 phút là cùng, ở vị trí dừng xe đầu tiên sau vạch như chị thì có khi chỉ một phút, không biết vội gì mà phải đánh cược mạng sống của mình?", tài khoản Hoàng Anh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thành viên Minh Đức bổ sung: "Bao nhiêu người có thể gặp hoạ vì kiểu đi bất chấp của chị. Phụ nữ mà phóng xe liều mạng thật sự. Ngay sau đó cũng có một chị khác không đội mũ bảo hiểm phóng lên, dừng xe giữa vạch kẻ dành cho người đi bộ. Giao thông hỗn loạn là vì những người thiếu ý thức như vậy".