Đà Nẵng thanh lý 5 ô tô công, giá khoảng 15 triệu đồng mỗi chiếc

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã có thông báo bán thanh lý tài sản đối với 5 ô tô khách đã hết niên hạn sử dụng, không còn được phép tham gia giao thông.

Theo thông báo, 5 ô tô hiệu Toyota Hiace, sản xuất từ năm 1999 đến 2003 được thanh lý. Giá bán dao động từ 14,8 triệu đồng đến 15,2 triệu đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Ô tô công được Đà Nẵng đưa ra thanh lý có giá dao động từ 14,8 triệu đồng đến 15,2 triệu đồng (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Người mua phải đặt cọc trước 3 triệu đồng và Sở Tài chính sẽ trả lại tiền đặt trước cho tổ chức/cá nhân đăng ký nhưng không mua được tài sản.

Đây là các tài sản nằm trong danh sách ô tô thu hồi và thực hiện thanh lý theo quyết định ban hành vào tháng 9 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Các phương tiện này trước đây thuộc quản lý của nhiều cơ quan như Bệnh viện Da liễu, Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang (cũ), Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo, Nhà khách UBND thành phố, Trường THPT Lê Quý Đôn.

Trước đó, vào tháng 4, UBND thành phố Đà Nẵng cũng phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá 10 ô tô công dôi dư, với giá khởi điểm dao động từ hơn 14 triệu đến hơn 470 triệu đồng.