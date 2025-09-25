Mỹ điều tra túi khí kém chất lượng từ Trung Quốc gây chết người

Túi khí không đạt yêu cầu kỹ thuật không chỉ không bảo vệ được người ngồi trên xe khi xảy ra va chạm, mà thậm chí còn gây thêm nguy hiểm (Ảnh: Carscoops).

Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) đã mở một cuộc điều tra sau khi xảy ra 7 vụ việc nghiêm trọng liên quan đến bộ phận bơm túi khí bị lỗi, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy nhận định các phụ tùng túi khí không chính hãng này nguy hiểm và đưa ra lời cảnh báo cứng rắn.

Các linh kiện nằm trong "tầm ngắm" của cơ quan chức năng Mỹ được cho là đến từ Công ty công nghệ an toàn Detiannuo ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), hay còn gọi là túi khí DTN. Điều tra viên cho rằng bộ phận kích nổ túi khí của công ty này chứa các hóa chất dễ bay hơi, có thể bắt lửa trong quá trình bung túi khí, khiến túi khí phồng lên mất kiểm soát.

Theo The Wall Street Journal (WSJ), tờ báo đầu tiên đưa tin về cuộc điều tra, NHTSA đã xác định có sự liên quan giữa 7 vụ việc và 5 trường hợp tử vong nói trên với túi khí DTN. Một trong những trường hợp tử vong xảy ra gần đây nhất là vào tháng 7.

Nhiều cửa hàng sửa chữa và lắp ráp tại Mỹ được cho là đã nhập khẩu cụm bơm túi khí giá rẻ từ nước ngoài, thường là không hề hay biết vấn đề chất lượng. Theo WSJ, các sản phẩm của DTN là hàng giả được làm rất giống phụ tùng chính hãng, nhưng giá lại rất rẻ, đôi khi chỉ bằng 1/10.

“Loại hàng giả này thường được chế tạo bằng vật liệu kém chất lượng và dễ hỏng hơn, vì chúng làm giống về hình thức”, ông Bob Stewart, chủ tịch Hội đồng chống hàng giả ô tô và giám đốc bảo vệ thương hiệu toàn cầu của General Motors (GM), chia sẻ với WSJ.

Một mô-đun túi khí có chứng nhận chất lượng (bên trái) được đặt cạnh mô-đun giả chứa đầy bọt màu ở bên trong (Ảnh: WSJ).

Vấn đề này lần đầu tiên được công khai tại Mỹ khi gia đình của Destiny Byassee, 22 tuổi, đệ đơn kiện ở Florida. Người mẹ trẻ đã tử vong trong một vụ tai nạn khi đang lái chiếc Chevrolet Malibu 2020 với tốc độ chưa đến 50km/h. Các điều tra viên cho rằng xe được lắp một bộ bơm túi khí DTN kém chất lượng, và nó phát nổ “như một quả lựu đạn”, làm văng các mảnh kim loại và nhựa sắc nhọn vào cổ cô.

“Thông điệp của tôi gửi đến ngành sửa chữa ô tô rất rõ ràng: Bất kỳ ai mang thiết bị lỗi này của Trung Quốc vào Mỹ và lắp đặt chúng lên xe đều đang gây nguy hiểm cho các gia đình Mỹ và phạm tội nghiêm trọng”, Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy nói.

Ông kêu gọi các cửa hàng sửa chữa và nhà phân phối luôn cảnh giác, nhấn mạnh rằng bộ bơm túi khí DTN gây ra nguy cơ trực tiếp cho an toàn chung.

Hiện vẫn chưa có thông tin về số lượng xe tại Mỹ có thể đã được lắp đặt bộ bơm túi khí kém chất lượng của DTN. Trong khi đó, công ty này vẫn khẳng định rằng sản phẩm của mình bị cấm bán tại Mỹ và không hề có hoạt động kinh doanh tại quốc gia này.