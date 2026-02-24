Mỹ: Đề xuất camera giao thông chỉ giúp báo vi phạm, không phạt

Camera giao thông đang là chủ đề nóng gần đây tại Mỹ, vì chúng mang lại hàng triệu USD cho các thành phố thông qua xử phạt vi phạm. Tuy nhiên, bang Utah có thể sẽ triển khai chương trình giám sát hành vi vượt đèn đỏ của riêng mình với một điểm khác biệt.

Nếu các nhà lập pháp giữ đúng cam kết, hệ thống camera giao thông sẽ không nhằm mục đích xử phạt. Chúng chỉ đơn giản là thu thập dữ liệu để giúp chính phủ tìm ra cách cải thiện an toàn tại các giao lộ có nguy cơ cao.

(Ảnh: Google Maps).

Dân biểu Jake Fitisemanu của đảng Dân chủ đã tái trình dự luật sẽ tạo ra chương trình thí điểm cho các camera này. Nếu được thông qua, chương trình sẽ được triển khai muộn nhất là vào ngày 1/1/2027 và kết thúc vào ngày 30/4/2028, với điều khoản tự động bãi bỏ vào năm 2029.

Điều thực sự nổi bật là đề xuất của Utah nghiêm cấm việc phạt tiền, lập biên bản vi phạm hoặc trừ điểm bằng lái. Nỗ lực này hoàn toàn được coi là một sáng kiến ​​thu thập dữ liệu và giáo dục cộng đồng. Mục tiêu là giúp tiểu bang và công chúng hiểu được tần suất người lái xe vượt đèn đỏ và hậu quả của những hành vi đó.

Bang Utah đã ghi nhận khoảng 2.375 vụ tai nạn vượt đèn đỏ mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024.

Trong giai đoạn đó, có 64 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương nặng. Khoảng 95% các vụ tai nạn là đâm vuông góc, thường được gọi là va chạm hình chữ T, và thường là những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất.

Nếu dự luật được thông qua, chương trình thí điểm sẽ được triển khai theo hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên sẽ bao gồm ít nhất 60 ngày thu thập dữ liệu thụ động để thiết lập mức cơ sở về vi phạm đèn đỏ và tỷ lệ tai nạn tại mỗi giao lộ được chọn.

Giai đoạn thứ hai, kéo dài ít nhất 120 ngày, sẽ tập trung vào giáo dục cộng đồng. Theo đó, các tài xế bị bắt gặp vượt đèn đỏ sẽ nhận được thư cảnh báo qua đường bưu điện, chứ không phải giấy phạt, kèm theo ảnh chụp biển số xe.

Không thể áp dụng bất kỳ hình phạt dân sự hay hình sự nào, và dữ liệu thu thập được không thể được sử dụng trong các thủ tục tố tụng hoặc điều tra tại tòa án, trừ trường hợp có lệnh khám xét đối với các vụ án không liên quan.

Nói cách khác, về cơ bản nó sẽ nhắn nhủ với người vi phạm rằng cơ quan chức năng đã thấy hành vi vi phạm, và điều đó không tốt. Tuy nhiên, dự luật vẫn cần phải được thông qua tại ủy ban trước khi các nhà lập pháp có thể bỏ phiếu về việc liệu chương trình thí điểm có tiến gần hơn đến hiện thực hay không.