Lỗi camera tốc độ khiến hàng nghìn tài xế tại Anh bị phạt oan

National Highways - đơn vị quản lý đường bộ quốc gia Anh - cho biết nguyên nhân có thể xuất phát từ một bản cập nhật phần mềm đã gây trục trặc cho camera tốc độ biến thiên trên một số tuyến đường, dẫn tới việc tài xế vẫn bị ghi nhận là vi phạm, dù giới hạn tốc độ đã tăng lên.

Một “lỗi kỹ thuật” của hệ thống camera đồng nghĩa với việc hàng nghìn phiếu phạt tốc độ có thể bị hủy bỏ (Ảnh minh họa: iStockphoto).

Ông Nick Harris, Giám đốc điều hành National Highways, nói: “An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đã có giải pháp khắc phục lỗi kỹ thuật này nhằm duy trì mức độ an toàn cao nhất trên các tuyến đường và đảm bảo không ai bị phạt oan”.

Khoảng 2.650 lần kích hoạt camera sai đã được xác định kể từ năm 2021, tương đương chưa đến hai trường hợp mỗi ngày. Vì không phải lúc nào dữ liệu camera cũng được sử dụng, nên không phải tất cả các trường hợp đều bị phạt tiền. Tổng số lần camera được kích hoạt sai chiếm dưới 0,1% trong tổng số 6 triệu lượt kích hoạt camera trong cùng giai đoạn.

Sự cố ảnh hưởng tới khoảng 10% các tuyến đường cao tốc và đường loại A tại Anh. National Highways cho biết đang khẩn trương khắc phục lỗi. Cảnh sát sẽ liên hệ trực tiếp với những người bị phạt oan, và điểm phạt trên bằng lái của họ cũng sẽ được xóa.

Trong thời gian chờ khắc phục hoàn toàn, các camera tốc độ biến thiên sẽ tạm ngừng bắt lỗi để phạt, cho đến khi lực lượng cảnh sát chắc chắn không còn nguy cơ xử phạt nhầm. Tuy nhiên, việc kiểm soát tốc độ vẫn sẽ được thực hiện bằng các biện pháp khác.

Mức phạt tối thiểu cho lỗi chạy xe quá tốc độ tại Anh là 100 bảng (3,5 triệu đồng) và trừ 3 điểm giấy phép lái xe.

Người phát ngôn của Sở Giao thông vận tải nói: “Chúng tôi xin lỗi tất cả những ai bị ảnh hưởng. An toàn giao thông chưa bao giờ bị đe dọa, và chúng tôi đang phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật để đảm bảo trong tương lai không có ai bị phạt oan”.