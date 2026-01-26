Mỹ: Hơn 45.000 phiếu phạt sai chữ ký, Arizona cân nhắc bỏ camera giao thông

Những cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề có nên sử dụng camera giao thông ở bang Arizona dường như chưa bao giờ lắng xuống.

Năm ngoái, đây là chủ đề "nóng", khi thành phố Phoenix, thủ phủ của bang Arizona, đã duyệt chi 12 triệu USD ngân sách (từ tiền thuế của người dân) để lắp đặt lại hệ thống camera giao thông mà họ đã loại bỏ nhiều năm trước.

Vào thời điểm đó, giới chức lập luận rằng việc này là cần thiết vì không đủ cảnh sát để giữ an toàn cho đường phố. Giờ đây, sau một vụ bê bối liên quan đến hơn 45.000 phiếu phạt vi phạm giao thông, chính quyền bang có thể sẽ một lần nữa dẹp bỏ camera giao thông.

Camera được lắp đặt để hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát giao thông (Ảnh minh họa: Unsplash).

Tại thành phố Mesa, bang Arizona, các nhà lập pháp phát hiện ra rằng sở cảnh sát đã ban hành 43.096 phiếu phạt có chữ ký của một thẩm phán nghỉ hưu.

Việc này diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021, và sau đó, vào năm 2024, một trường hợp tương tự đã xảy ra, với 2.446 phiếu phạt khác được gửi đến người dân với chữ ký của một thẩm phán đã nghỉ hưu khác.

Trong khi chính quyền thành phố tìm cách xoa dịu dư luận, cho rằng các phiếu phạt này vẫn hợp pháp, thì các nhà lập pháp lại không đồng tình.

“Thực tế là tôi không thích việc lắp đặt camera giám sát tốc độ, và tôi không nghĩ nó công bằng với người dân Arizona”, dân biểu Teresa Martinez của bang Arizona nói với kênh Fox 10.

Bà cũng cho biết phí bảo hiểm đã tăng lên vì điều đó. “Người dân phải trả tiền phạt, và lại là tên của thẩm phán sai? Thành phố Mesa nên hoàn tiền cho tất cả những người bị phạt dưới tên của thẩm phán sai đó”.

Các thượng nghị sĩ Wendy Rogers và Mark Finchem của bang Arizona gần đây đã đề xuất việc cho phép công dân bỏ phiếu về vấn đề này. Sau cuộc họp ủy ban vào ngày 20/1, dự luật đã được thông qua.

Từ đây, nó có thể sẽ được chuyển đến một ủy ban khác hoặc có thể bỏ qua bước đó để đưa ra nghị viện để bỏ phiếu. Nếu được thông qua, cử tri sẽ có quyền quyết định liệu bang Arizona có cấm vĩnh viễn các camera giao thông hay không.

Tuy nhiên, không phải công dân nào cũng nhất trí với việc có thể chấm dứt hoạt động của camera giao thông.

Một người đã chỉ ra lợi ích tiềm năng của chúng, lập luận rằng có nhiều hoạt động vui chơi giải trí, nhiều hoạt động về đêm, và việc đó có thể làm tăng các trường hợp lái xe say rượu, lái xe không an toàn và chạy quá tốc độ nói chung.

Một người khác cho rằng rất có thể mọi người sẽ phớt lờ các biên bản xử lý vi phạt.

Hiện tại, mọi việc sẽ phải chờ xem dự luật sẽ tiến triển đến đâu trước khi có thêm diễn biến nào khác. Riêng thành phố Mesa, họ cho biết đang lên kế hoạch loại bỏ hoàn toàn chữ ký của thẩm phán khỏi các biên bản phạt.