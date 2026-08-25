Mỹ: Cảnh sát Florida ra quân xử lý tình trạng đi chậm bám làn trái

Mạnh tay xử lý tài xế đi chậm bám làn trái

Cảnh sát quận Orange, bang Florida, đang mở chiến dịch xử phạt những tài xế cản trở giao thông ở làn ngoài cùng bên trái, sát dải phân cách.

Theo luật của Florida, tài xế phải chuyển sang phải khi có xe phía sau chạy nhanh hơn muốn vượt, nếu điều kiện cho phép. Chênh lệch tốc độ có ảnh hưởng đến an toàn, nhưng thiết kế đường cũng tác động đến cách tài xế lựa chọn tốc độ.

Cảnh sát quận Orange đang xử lý những tài xế cố tình đi chậm ở làn ngoài cùng bên trái, làm dấy lên câu hỏi về tốc độ, an toàn và thiết kế đường sá (Ảnh: PHP).

Tài xế ở Florida cần đặc biệt chú ý di chuyển đúng hoặc gần với tốc độ giới hạn, nếu không muốn nhận biên bản xử phạt. Đó là thông điệp mà lực lượng thực thi pháp luật bang này đưa ra sau chiến dịch mới nhằm vào những tài xế đi bám làn bên trái nhưng không vượt xe.

Như vậy, cảnh sát có thể xử phạt cả người chạy quá chậm ở làn bên trái lẫn người vượt xe với tốc độ vượt quá giới hạn cho phép. Xét về khả năng tạo nguồn thu từ tiền phạt, đây có thể xem là tình huống "đôi bên cùng có lợi", nhưng nếu xét trên góc độ thiết kế đường sá và cách thiết lập giới hạn tốc độ thì không ai được lợi.

Theo luật của bang Florida, trên đường có từ hai làn xe cùng chiều trở lên, tài xế không được đi bám làn trái nếu biết, hoặc lẽ ra phải biết, rằng có một phương tiện phía sau đang chạy nhanh hơn để vượt.

Luật nêu rõ một số trường hợp ngoại lệ hợp lý, như khi tài xế đang vượt xe hoặc chuẩn bị rẽ trái, nhưng hành vi vi phạm vẫn bị coi là vi phạm giao thông. Quy định này là trọng tâm của chiến dịch thực thi pháp luật gần đây được lực lượng Tuần tra đường cao tốc Florida (FHP) chia sẻ trên mạng.

Trong một đoạn video ngắn, cơ quan này nhấn mạnh rằng làn bên trái chỉ dành cho việc vượt xe. Các sĩ quan đã dừng nhiều phương tiện chỉ vì di chuyển liên tục ở làn này và lập biên bản một số tài xế.

Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Orange (OCSO) hoàn toàn có lý khi nhấn mạnh những nguy cơ của việc sử dụng sai làn trái. Những tài xế không thể vượt xe phía trước đôi khi phải thực hiện các thao tác nguy hiểm hơn, khiến tất cả người tham gia giao thông đối mặt với rủi ro.

Bên cạnh đó, chênh lệch tốc độ giữa các phương tiện cũng là một yếu tố quan trọng. Nhiều nghiên cứu về đường cao tốc của cơ quan liên bang Mỹ cho thấy nguy cơ liên quan tới tai nạn tăng lên khi tốc độ của một phương tiện chênh lệch đáng kể so với dòng giao thông xung quanh, bất kể xe đó chạy nhanh hơn hay chậm hơn.

Chênh lệch tốc độ có thể nguy hiểm theo cả hai chiều

Điều đó không có nghĩa một chiếc xe chạy chậm bám làn trái nguy hiểm tương đương với xe vượt xa tốc độ cho phép. Tuy nhiên, nó giải thích vì sao một chướng ngại vật trên đường có thể dẫn tới những cú phanh gấp, chuyển làn trong tâm lý bực bội và các quyết định ngày càng thiếu an toàn.

Nghiên cứu của Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Liên bang Mỹ (FHWA) cũng chỉ ra rằng mức độ chênh lệch tốc độ càng lớn thì nguy cơ xảy ra tai nạn càng cao.

Tuy nhiên, Florida là một trường hợp đáng chú ý, xét tới hệ thống hạ tầng của bang và việc bang này đang mạnh tay xử lý những người chạy từ 160km/h trở lên, hoặc vượt quá giới hạn tốc độ khoảng 80km/h.

Việc này xuất phát từ Dự luật Hạ viện số 351, còn được gọi là luật "Super Speeder", có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Luật này tạo ra tội danh hình sự mang tên "chạy quá tốc độ nguy hiểm", với mức phạt tối đa 30 ngày tù và 500 USD đối với lần vi phạm đầu tiên. Người tái phạm có thể đối mặt với án tù tới 90 ngày và khoản phạt 1.000 USD.

Về cơ bản, bang Florida yêu cầu tài xế tự kiểm soát tốc độ trên những con đường có thiết kế khiến người lái cảm giác như chúng phù hợp với tốc độ cao hơn nhiều so với con số trên biển báo giới hạn.

Theo Carscoops, những tuyến đường rộng, bằng phẳng, nhiều làn, có lề đường lớn, tầm nhìn thoáng và dày đặc lối ra vào có thể khiến người lái cảm thấy việc tăng tốc là an toàn. Điều này phần lớn xuất phát từ thực tế trong một số điều kiện và với cách thiết kế phù hợp, những con đường như vậy thực sự có thể cho phép phương tiện di chuyển an toàn ở tốc độ cao.

Tài xế phải chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình. Tuy nhiên, nếu thiết kế của con đường khiến một nửa dòng xe có xu hướng chạy ở một tốc độ, trong khi biển báo và lực lượng thực thi lại yêu cầu một tốc độ khác, thì tình trạng hỗn loạn xảy ra không thể chỉ đổ lỗi cho người lái.

Đó còn là vấn đề của hạ tầng giao thông khi đưa ra những "chỉ dẫn" trái ngược nhau, rồi lại ngạc nhiên khi mỗi người tham gia giao thông hiểu và hành xử theo một cách khác nhau.