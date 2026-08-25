Hàng hiếm Maserati Grecale lên sàn xe cũ với giá bán rẻ bất ngờ

Dù đã được phân phối chính hãng tại Việt Nam hơn 10 năm, Maserati vẫn chưa có độ hiện diện cao như các thương hiệu xe sang đến từ Đức.

Sản phẩm của hãng xe Italy thường được đánh giá cao về thiết kế cùng hiệu năng vận hành, nhưng tệp khách hàng lại khá hạn chế, từ đó ảnh hưởng tới tính thanh khoản.

Dù vậy, việc một showroom kinh doanh xe cũ tại Hà Nội rao bán một chiếc Maserati Grecale đời 2023 với mức giá 1,99 tỷ đồng vẫn gây bất ngờ. Người bán cho biết, xe đã đi khoảng 43.000km.

Maserati Grecale là mẫu SUV nhỏ nhất trong dải sản phẩm của hãng xe thể thao hạng sang đến từ Italy. Tại Việt Nam, đối thủ cạnh tranh của dòng xe này là Porsche Macan (Ảnh: Quang Hữu).

Chiếc xe Italy được rao bán thuộc phiên bản Modena, có giá bán lẻ đề xuất lên tới 5,068 tỷ đồng vào năm 2023. Sau khi tính các khoản thuế phí đăng ký, chủ nhân ban đầu của chiếc xe này đã chi trả tổng cộng gần 5,6 tỷ đồng.

Như vậy, sau ba năm sử dụng, chiếc xe này mất giá khoảng 3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, với xe đã qua sử dụng, giá sang nhượng còn phụ thuộc vào chất lượng và tình trạng thực tế của chiếc xe.

Ngoại thất của xe còn khá mới, với lớp sơn và bộ mâm vẫn sáng bóng (Ảnh: Quang Hữu).

Theo tìm hiểu của phóng viên, một chiếc Maserati Grecale khác cùng đời 2023, thuộc phiên bản tiêu chuẩn (GT), đi khoảng 18.000km, đang được rao bán tại TPHCM với mức giá 3,568 tỷ đồng. Biến thể này có mức giá niêm yết lúc mua mới là 4,2 tỷ đồng, lên tới 4,6 tỷ đồng sau khi cộng các chi phí đăng ký. Như vậy nếu có giao dịch thành công, chiếc xe này mất giá khoảng 1 tỷ đồng sau 3 năm sử dụng.

Dù được định vị là xe thể thao, Maserati Grecale sở hữu diện mạo có khá nhiều đường nét mềm mại. Đây cũng là thiết kế đặc trưng của thương hiệu, theo đuổi phong cách thanh nhã đậm chất Italy, thay vì tập trung vào vẻ ngoài khỏe khoắn.

Sau ba năm sử dụng, các chi tiết trong nội thất vẫn còn đẹp, ghế ngồi ít có dấu hiệu hao mòn theo thời gian (Ảnh: Quang Hữu).

Khoang cabin của xe được thiết kế khá gọn gàng nhưng thiếu sự khác biệt nếu so với các mẫu xe sang khác, vốn cũng tập trung vào các nét hiện đại. Điểm nhấn trong thiết kế có thể nằm ở nút bấm khởi động đặt lên vô-lăng, thay vì trên táp-lô như nhiều mẫu xe khác.

Maserati Grecale Modena 2023 được trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 2.0L tích hợp công nghệ mild-hybrid và bộ pin 48V, sản sinh công suất tối đa 330 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, phiên bản này có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 5,6 giây.

Nhìn chung, Maserati Grecale có thể là lựa chọn đáng cân nhắc với những người dùng mong muốn trải nghiệm chất thể thao mang phong cách Italy. Tuy nhiên, người dùng quan tâm đến những xe đã qua sử dụng cần kiểm tra thật kỹ, đảm bảo chất lượng tương ứng với giá giao dịch, cũng như tính thanh khoản nếu có ý định sử dụng xe trong lâu dài.