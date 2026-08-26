Quy tắc đơn giản hiệu quả trong việc giữ khoảng cách với xe phía trước

Đó là quy định được nêu tại Thông tư 38/2024/TT-BGTVT. Đồng thời, Cục CSGT cho biết, từ ngày 27/8, lực lượng chức năng sẽ bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Trước thông tin này, nhiều người dùng ô tô không khỏi cảm thấy hoang mang, cho rằng khó có thể giữ khoảng cách chính xác theo mốc quy định. Tuy nhiên, những tài xế lâu năm lại có quy tắc di chuyển đơn giản mà hiệu quả, trong việc xác định khoảng cách với xe phía trước.

Việc giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc giúp tài xế tránh được việc đâm vào xe phía trước, trong các trường hợp xe này đạp phanh vì tai nạn hay tránh chướng ngại vật hoặc các tình huống bất ngờ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Quy tắc 3 giây

Quy tắc 3 giây là phương pháp đơn giản giúp tài xế duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước. Quy tắc này đo khoảng cách bằng thời gian, thay vì một con số cố định tính theo mét, bởi khoảng cách cần thiết sẽ thay đổi theo tốc độ di chuyển.

Quy tắc 3 giây không có nghĩa xe sẽ dừng lại hoàn toàn trong 3 giây sau khi tài xế đạp phanh. Khoảng thời gian này tạo ra một khoảng đệm để người lái có thêm thời gian phát hiện nguy cơ, phản ứng và phanh khi xe phía trước giảm tốc hoặc dừng đột ngột. Khoảng cách dừng thực tế còn phụ thuộc vào tốc độ, thời gian phản ứng của người lái, điều kiện mặt đường, thời tiết và tình trạng của phương tiện.

Để áp dụng quy tắc này, tài xế chọn một vật cố định phía trước như biển báo giao thông, cột đèn, cây hoặc một điểm dễ nhận biết trên mặt đường. Khi xe phía trước đi qua điểm đã chọn, bắt đầu đếm chậm "một nghìn không trăm linh một, một nghìn không trăm linh hai, một nghìn không trăm linh ba" (1001-1002-1003), hoặc cách đếm tương đương trong khoảng 3 giây.

Nếu đầu xe của bạn đi qua điểm đó trước khi kết thúc 3 giây, khoảng cách với xe phía trước đang quá ngắn và cần chủ động giảm tốc để tạo thêm khoảng cách. Ngược lại, nếu xe của bạn đến điểm đó sau khi đã đếm đủ 3 giây, khoảng cách đang đáp ứng mức tối thiểu theo quy tắc này trong điều kiện lái xe thông thường.

Tốc độ (km/h) Khoảng cách theo quy tắc 3 giây (mét) 40 33,8 60 50 80 66,7 90 75 100 83,4 110 91,7 120 100,1

Với khoảng cách tối thiểu là 55m theo quy định tại dải tốc độ 60-80km/h, người dùng có thể áp dụng quy tắc 3 giây như trên nhưng biến tấu đi một chút. Sau khi chọn cột mốc, quan sát xe phía trước và thay vì đếm đến 3, hãy lựa chọn khoảng thời gian dài hơn một chút, chẳng hạn 4 giây.

Lưu ý, quy tắc 3 giây được áp dụng trong điều kiện thời tiết tốt, đường khô ráo, tầm nhìn thoáng… Trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế thì phải tăng lên thành 6 giây, tức giữ khoảng cách gấp đôi với xe trước so với thông thường, nhằm đảm bảo an toàn.

Ngoài ra trên cao tốc, tùy đoạn đường sẽ có biển báo nhắc nhở hoặc miêu tả khoảng cách. Hệ thống này bao gồm vạch sơn nét đứt chạy ngang đường và liên tiếp là các biển 0M, 50M, 100M… tương ứng với cột mốc, 50 mét, 100 mét (so với cột mốc 0M)...

Mức xử phạt với vi phạm không giữ khoảng cách tối thiểu

Ngoài khoảng cách tối thiểu với xe trước là 55m khi vận hành ở dải tốc độ 60-80km/h, Thông tư 38/2024/TT-BGTVT còn quy định các mốc khoảng cách khác tùy theo tốc độ di chuyển, cụ thể như sau:

- Khi tốc độ phương tiện là 60km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m.

- Tại dải tốc độ 80-100km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m.

- Tại dải tốc độ 100-120km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 100m.

Theo Nghị định 168, khi vi phạm khoảng cách an toàn tối thiểu (trong trường hợp chưa xảy ra va chạm), các tài xế sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng; trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.