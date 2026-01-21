Siêu xe McLaren 720S Spider 2021 mỗi năm mất giá hơn 2,3 tỷ đồng, dù đi ít

Trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, những mẫu xe sang hay siêu xe thường có giá sang nhượng giảm mạnh, chủ yếu do tệp khách hàng eo hẹp khiến tính thanh khoản không cao, khó giữ giá. Dù vậy, một chiếc McLaren 720S Spider được rao bán 16,888 tỷ đồng dù đi chưa đầy 8.000km vẫn gây chú ý.

Mẫu siêu xe này đang được chào bán bởi một cơ sở kinh doanh xe cũ tại TPHCM. Theo người bán, chiếc McLaren 720S Spider này sản xuất vào năm 2021, được chủ nhân trước đó ra biển theo diện người dùng cá nhân.

McLaren 720S Spider là phiên bản mui trần với mái xếp cứng có thể đóng/mở điện trong 11 giây ngay cả khi lăn bánh, nhưng chỉ hoạt động dưới tốc độ 50km/h (Ảnh: Văn Nhã).

Vào thời điểm năm 2021, McLaren 720S Spider được đưa về bởi một số cơ sở nhập khẩu tư nhân, có giá bán lên tới 26 tỷ đồng. Cộng thêm các chi phí ra biển, chủ nhân ban đầu của chiếc siêu xe này đã chi tổng cộng khoảng 28,62 tỷ đồng.

Như vậy sau khoảng 5 năm sử dụng, chiếc McLaren 720S Spider 2021 này mất giá khoảng 11,732 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm, xe mất giá hơn 2,3 tỷ đồng, gần bằng giá niêm yết khởi điểm của một sedan hạng sang cỡ trung như Mercedes-Benz E-Class (từ 2,449 tỷ đồng).

Do ít sử dụng, ngoại thất của chiếc McLaren 720S Spider 2021 này gần như mới, dù đã gần 5 năm tuổi (Ảnh: Văn Nhã).

Năm 2022, McLaren 720S Spider được phân phối chính hãng với giá bán lẻ đề xuất từ 20,2 tỷ đồng và đến năm 2023, dòng xe này được thay thế bởi mẫu 750S. Đây cũng là hai nguyên nhân chính khiến chiếc 720S Spider trong bài viết có giá sang nhượng giảm sâu, dù đi ít, theo giới chuyên gia.

Về trang bị, chiếc McLaren 720S Spider 2021 này sở hữu gói ngoại thất Performance với nhiều chi tiết làm từ sợi carbon siêu nhẹ. Nội thất tập trung vào trải nghiệm lái xe với ghế da chỉnh điện có nhớ vị trí, màn hình trung tâm có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, đi kèm hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins.

Nội thất của xe cũng có nhiều chi tiết được làm từ sợi carbon (Ảnh: Văn Nhã).

“Trái tim” của McLaren 720S Spider 2021 là động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 710 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770Nm. Xe được trang bị hệ thống treo chủ động Proactive Chassis Control II sử dụng các cảm biến để điều chỉnh thích ứng với mặt đường theo thời gian thực.