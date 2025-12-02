Mũ bảo hiểm hiển thị thông tin như màn HUD của ô tô

Nhà sản xuất mũ bảo hiểm Shoei nổi tiếng của Nhật Bản đã hợp tác với công ty công nghệ EyeLights của Pháp để tạo ra chiếc mũ bảo hiểm thực tế tăng cường tích hợp hoàn toàn đầu tiên trên thế giới. Sản phẩm có tên gọi GT-Air 3 Smart, được ví với mũ của Iron Man.

Tương lai của kính chắn gió mũ bảo hiểm có thể không chỉ ngăn gió táp vào mặt, mà còn hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết ngay trước mắt người điều khiển mô tô (Ảnh: Shoei/Eyelight).

EyeLights đã dành nhiều năm phát triển màn hình hiển thị thông tin nhỏ gọn để sử dụng cho thị trường phụ tùng thay thế và công nghệ này hiện được tích hợp trực tiếp vào mũ bảo hiểm du lịch cao cấp của Shoei.

Một nano OLED sẽ chiếu các cảnh báo tốc độ và radar cảnh sát (thiết bị đo tốc độ phương tiện) ngay trong tầm nhìn của bạn, với khoảng cách mà công ty cho là tương đương 3 mét phía trước người lái.

Không còn phải cúi xuống nhìn bảng đồng hồ hay loay hoay tìm điện thoại nữa. Bạn sẽ nhận được dữ liệu ngay tại vị trí mắt mình đang nhìn.

Mối lo ngại lớn nhất với màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) vốn đã xuất hiện trong thế giới xe hơi hơn 20 năm nay, nhưng đã được giải quyết; đó là khả năng hiển thị dưới ánh sáng mặt trời chói chang.

EyeLights tuyên bố hệ thống OLED mới của họ vẫn có thể đọc được ngay cả khi ánh nắng rọi thẳng vào kính chắn gió.

Công ty thậm chí còn cho biết hệ thống này có thể cải thiện thời gian phản ứng lên 32%, một con số có thể khiến lần đầu tiên một thiết bị có thể bị cáo buộc vừa gây mất tập trung vừa cải thiện độ an toàn cùng một lúc.

Thông tin hiển thị trên kính lái mũ bảo hiểm bao gồm: cung đường, tốc độ, cuộc gọi đến... (Ảnh: Shoei/Eyelights).

GT-Air 3 Smart không chỉ đơn thuần chiếu đồ họa thông tin, mà còn được trang bị hệ thống âm thanh và liên lạc tích hợp đầy đủ với loa, micro có chức năng khử tiếng ồn và hệ thống liên lạc nội bộ đa năng hứa hẹn tương thích với hầu hết mọi thương hiệu.

Sản phẩm hoạt động cả trực tuyến và ngoại tuyến, thậm chí còn hỗ trợ trợ lý giọng nói để điều khiển rảnh tay. Shoei cho biết mọi thứ, từ nguồn điện đến hệ thống dây điện, đều được giấu bên trong vỏ mũ, nên không có bất kỳ chi tiết nào nhô ra ngoài, và pin tích hợp có thể hoạt động 10 giờ sau các lần sạc.

Công ty đã bắt đầu nhận đặt hàng với giá 1.199 USD (31,6 triệu đồng), gần gấp đôi phiên bản GT-Air 3 thông thường. Dự kiến nhà sản xuất có thể giao mũ đến tay khách hàng từ tháng 6 tới.