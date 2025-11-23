Jeep gây tranh cãi với quảng cáo nhảy ra trên màn hình trong xe

Hãy tưởng tượng khi bạn nổ máy, trên màn hình trung tâm không xuất hiện logo khởi động để chào đón bạn, mà thay vào đó là một mẩu quảng cáo. Đó là điều một chủ xe Jeep tại Mỹ đã được trải nghiệm.

Ô tô tưởng chừng là không gian riêng tư nhưng thời đại của công nghệ kết nối, quyền riêng tư đó của chủ xe có thể bị xâm phạm (Ảnh: Acceptable_Let_215/Reddit).

Theo một người dùng Reddit, chiếc Grand Cherokee 2022 của họ đã cố gắng chào bán một chiếc xe khác. “Thông tin tiếp thị” xuất hiện trên màn hình trung tâm thông báo về ưu đãi tiền thưởng khách hàng thân thiết trị giá 1.500 USD khi mua một chiếc Jeep mới.

Đó hẳn là cách bắt đầu ngày mới không mấy dễ chịu, nhưng quảng cáo pop-up đã cung cấp một số điện thoại để gọi từ chối. Thật không may, đó lại là số điện thoại chung của Dodge, Jeep, Ram, Alfa Romeo và Fiat Connect được thiết kế cho “các câu hỏi chung về gói Connect của thương hiệu, giá cả...”.

Việc hiển thị quảng cáo cho khách hàng đang sử dụng xe hiện tại không phải là một cách hay để khiến họ mua một chiếc xe mới. Tuy nhiên, Jeep dường như không quan tâm đến việc làm phiền khách hàng, vì trước đó đã đề cập đến các quảng cáo bật lên tương tự liên quan đến bảo hành mở rộng.

Khi được hỏi về những quảng cáo trước đó, một người phát ngôn của hãng cho biết: “Một lỗi phần mềm tạm thời đã ảnh hưởng đến khả năng từ chối ngay lập tức trong một vài trường hợp cá biệt, mặc dù từ chối ngay lập tức là tiêu chuẩn cho tất cả các tin nhắn trên xe của chúng tôi”.

Điều này càng thú vị hơn vì quảng cáo mới nhất lại hướng dẫn khách hàng gọi đến số 1-800, vốn rõ ràng không phải là từ chối ngay lập tức. Khách hàng không còn cách nào khác ngoài việc phàn nàn, từ chối và tiêu tiền ở nơi khác.

Thật không may, đây thậm chí còn chưa phải là ví dụ điển hình nhất về quảng cáo xâm phạm quyền riêng tư. Gần đây, Samsung đã bắt đầu hiển thị các thông điệp tiếp thị trên dòng tủ lạnh Family Hub đắt tiền của họ.

Các tủ lạnh này có màn hình ngoài kích cỡ 21,5 hoặc 32 inch mà công ty cho là hoàn hảo để hiển thị quảng cáo. Mặc dù ban đầu chúng được quảng cáo là những điểm nhỏ, nhưng một người dùng mạng xã hội Reddit đã nhanh chóng đăng một quảng cáo toàn màn hình cho một chương trình truyền hình của Apple. Tuy nhiên, chủ sở hữu có thể dễ dàng tắt những tính năng này ở phần Cài đặt.