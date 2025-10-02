Một số mẹo kiểm tra và sửa chữa xe số nhanh chóng khi ngập nước, chết máy

Vào mùa mưa bão, một số thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội hay TPHCM thường gặp tình trạng ngập lụt với mức nước cao. Trước tình hình này, nhiều người dùng xe máy thường tự trang bị một “bộ kỹ năng” lội nước, nhưng không phải ai cũng thành công chinh phục những đoạn đường ngập nặng.

Trận mưa ảnh hưởng từ hoàn lưu của bão Bualoi khiến Hà Nội gặp tình trạng ngập úng nặng vào ngày 30/9, nhiều nơi ghi nhận mức ngập cao trên yên xe máy (Ảnh: Minh Quân).

Với một số trường hợp xe chết máy khi lội nước không quá nặng, người dùng xe số có một số cách tự kiểm tra và khắc phục. Trong khi đó, xe tay ga có kết cấu phức tạp hơn, vẫn cần đến các cơ sở sửa xe chuyên dụng, bởi không phải người dùng nào cũng có sẵn dụng cụ cần thiết.

Một số cách tự kiểm tra và khắc phục xe số chết máy sau khi lội nước

Trong trường hợp có dấu hiệu chết máy khi đang lội nước, người dùng xe số cần nhanh chóng tắt máy, tránh đề nổ hay vặn ga để hạn chế nước lọt vào động cơ. Sau đó, cần tìm kiếm vị trí trên cao, như vỉa hè hoặc khu vực không ngập nước để tiến hành kiểm tra.

Đầu tiên, bạn có thể nghiêng xe hoặc đặt trên dốc để nước chảy hết từ pô và một số bộ phận khác ra ngoài. Sau đó, sử dụng dụng cụ tháo lắp bugi được nhà sản xuất trang bị sẵn cho mỗi chiếc xe số để tháo rời chi tiết này nhằm kiểm tra. Nếu thấy nước chảy ra nhiều từ vị trí bugi, có nghĩa là nước đã lọt vào trong máy, xi-lanh, lọc gió hoặc bộ chế hòa khí.

Sáng 1/10, nhiều cửa hàng sửa xe máy tại Hà Nội đều gặp tình trạng quá tải, có cơ sở làm việc liên tục từ đêm 30/9 nhưng vẫn không hết việc (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Khi đó, bạn nên đạp cần khởi động (không mở điện) để đẩy hết nước trong máy ra. Sau khi hoàn tất công đoạn này, bạn hãy lau khô bugi và lắp lại vị trí cũ. Sau đó, nếu đề nổ thành công, xe bạn có thể di chuyển tiếp nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, vẫn cần đến các điểm sửa chữa xe chuyên dụng.

Để tránh ảnh hưởng đến các chi tiết máy khiến xe giảm tuổi thọ, bạn cần thay dầu sớm nhất có thể, do nước lọt vào máy sẽ khiến dầu máy mất độ nhớt, từ đó gây hại cho các bộ phận quan trọng như tay biên, piston, xu-páp…

Với những chiếc xe máy bị ngập nặng, quy trình khắc phục tại các cơ sở sửa chữa chuyên dụng về cơ bản cũng giống cách thức trên. Cụ thể là xả nước, thay bugi, lọc gió và dầu nhớt, xả xăng cũ trong bình, vệ sinh chế hòa khí, họng ga và một số chi tiết khác tùy tình hình kiểm tra.

Cách chạy xe máy qua đường ngập nước

Dù nhiều người dùng đã “nằm lòng” tư duy giữ đều tay ga khi chạy xe máy qua đường ngập nước. Nhưng ngoài ra, còn một số lưu ý cần nắm vững nếu muốn lội nước thành công.

- Với xe số, luôn đi số nhỏ cụ thể là số 2. Nguyên nhân là số 1 có tỉ số truyền ngắn, dễ bị giật còn số 3 trở lên không có đủ lực kéo để vượt qua đoạn đường ngập.

- Với xe tay ga, luôn giữ mức ga tương đối lớn để tránh nước lọt vào pô.

- Tuyệt đối không giảm ga trong suốt quá trình lội nước. Thay vào đó, nên sử dụng phanh để giảm tốc.