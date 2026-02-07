Trung Quốc chiếm 35,6% thị phần ô tô toàn cầu trong năm 2025, cao kỷ lục

Theo số liệu của Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), tổng doanh số ô tô toàn cầu trong năm 2025 đạt 96,47 triệu xe, tăng 5%. Trong đó, Trung Quốc đóng góp 34,35 triệu xe, tăng 9% so với năm 2024.

Mỹ ghi nhận doanh số 16,72 triệu xe (tăng 1%), Ấn Độ đạt 5,58 triệu xe (tăng 7%), Nhật Bản đạt 4,56 triệu xe (tăng 3%) và Đức đạt 3,16 triệu xe (tăng 1%).

Ở chiều ngược lại, thị trường Nga đang chứng kiến sự suy giảm mạnh. Đà tăng trưởng tại Mexico cũng chậm lại.

Trong khi đó, các thị trường Nam Mỹ, như Argentina, lại ghi nhận kết quả khả quan.

Trong năm 2025, ô tô Trung Quốc chiếm 35,6% thị phần thị trường toàn cầu - mức cao nhất từ trước đến nay (Ảnh minh họa: BYD).

Trong nửa đầu năm 2025, Trung Quốc chiếm 36% thị phần ô tô toàn cầu với 15,65 triệu xe bán ra, tăng 11% so với cùng kỳ. Riêng tháng 11, thị phần của Trung Quốc tăng lên 40% và đạt 37% trong tháng 12/2025, đưa thị phần cả năm lên mức 35,6%.

Nhìn lại giai đoạn trước đó, từ năm 2016 đến 2018, Trung Quốc chiếm khoảng 30% thị phần ô tô toàn cầu. Năm 2019, con số này giảm xuống 29%. Trong giai đoạn 2020-2021, thị phần phục hồi lên 32%. Đến năm 2022, con số là 33,5%; năm 2023 đạt 33,8% và năm 2024 tiếp tục tăng lên 34,2%.

Top 10 nhà sản xuất ô tô toàn cầu năm 2025.

Trong 10 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới năm ngoái, có ba cái tên đến từ Trung Quốc, gồm BYD đứng thứ 5, Geely xếp thứ 7 và Chery đứng thứ 10.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đã xuất khẩu 8,32 triệu xe trong năm 2025, tăng 30% so với cùng kỳ, qua đó giữ vững vị trí quốc gia xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp.

Đáng chú ý, lượng xe năng lượng mới xuất khẩu đạt 3,43 triệu chiếc, tăng ấn tượng 70%. Giá ô tô xuất khẩu trung bình giảm xuống còn khoảng 16.000 USD/xe, chủ yếu do tỷ trọng xe Tesla trong cơ cấu xuất khẩu sụt giảm.

Mexico là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ô tô Trung Quốc. Thị phần tại Trung Đông, Trung Mỹ, Nam Mỹ, và châu Âu cũng gia tăng.