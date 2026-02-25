Toyota Fortuner thế hệ mới xuất hiện, có thể thêm bản hybrid

Thế hệ mới của Fortuner đã bị bắt gặp chạy thử tại Thái Lan, xác nhận Toyota đang chuẩn bị làm mới hoàn toàn thay vì chỉ nâng cấp nhẹ mẫu SUV này.

Chiếc xe chạy thử được dán ngụy trang kỹ càng, nhưng đủ cho thấy quá trình phát triển đang được đẩy nhanh, hướng tới màn ra mắt toàn cầu kịp diễn ra vào cuối năm nay.

Fortuner thế hệ mới trên đường chạy thử tại Thái Lan (Ảnh: Cartoq).

Fortuner mới được cho là sẽ sở hữu lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn với họa tiết tổ ong; cụm đèn pha tách đôi, mảnh hơn, đi kèm dải LED định vị ban ngày và thiết kế cản trước cơ bắp.

Các chi tiết này mang đến diện mạo hầm hố, lấy cảm hứng từ Hilux. Tỷ lệ thân xe vuông vức, vòm bánh xe mở rộng và bộ mâm hợp kim cỡ lớn tăng thêm phong cách khỏe khoắn, trong khi phần đuôi được tinh chỉnh sắc nét hơn nhằm hiện đại hóa tổng thể thiết kế.

Bản dựng đồ họa gần đây có nhiều điểm trùng khớp với nguyên mẫu Fortuner thế hệ mới đang chạy thử (Ảnh: Malvinwsetiawan).

Không gian bên trong xe được kỳ vọng sẽ được thiết kế hoàn toàn mới. Thừa hưởng nhiều chi tiết từ Hilux thế hệ mới, khoang lái có thể được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn và màn hình thông tin - giải trí kích thước lớn - 12,3 inch.

Những nâng cấp được cho là sẽ bao gồm cụm màn hình kép, sạc không dây, ghế chỉnh điện có thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh và khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA). Những thay đổi này sẽ khắc phục điểm yếu lâu nay của Fortuner hiện hành vốn bị chê là có nội thất lỗi thời.

Không gian bên trong Fortuner thế hệ mới được cho là sẽ có nhiều chi tiết giống Hilux (Ảnh: Cartoq).

Hình ảnh chạy thử cũng cho thấy sự xuất hiện của radar và camera. Như vậy, nhiều khả năng mẫu SUV này được tích hợp gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense.

Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) này dự kiến có các tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo và phòng tránh va chạm cùng nhiều tính năng ADAS cấp độ 2 khác.

Ngoài ra, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe và phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold cũng được kỳ vọng hiện diện, giúp tăng khả năng cạnh tranh cho Fortuner trước các đối thủ mới.

Dưới nắp ca-pô, Toyota nhiều khả năng tiếp tục dùng động cơ xăng 2.7L và máy dầu tăng áp 2.8L hiện tại, kết hợp cùng hộp số sàn và tự động.

Đáng chú ý, phiên bản diesel có thể được bổ sung hệ thống mild-hybrid 48V trong giai đoạn sau, giúp cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm lượng khí thải.

(Ảnh: Cartoq).

Fortuner thế hệ hiện tại sử dụng nền tảng khung gầm IMV. Trước đây, từng xuất hiện một số thông tin cho rằng Toyota có thể chuyển mẫu xe thế hệ mới sang sử dụng nền tảng TNGA tiên tiến hơn.

Dù hãng xe Nhật Bản chưa đưa ra bình luận chính thức về định hướng phát triển, nhiều khả năng Fortuner mới vẫn sẽ sử dụng chung nền tảng với Hilux mới nhất, tức phiên bản IMV nâng cấp.

Cấu trúc khung gầm này đã được nâng cấp đáng kể, tương thích với nhiều tùy chọn hệ truyền động khác nhau, bao gồm hybrid, pin nhiên liệu hydro và thậm chí là thuần điện.

Tương tự xe bán tải Hilux, mẫu Fortuner mới cũng được kỳ vọng sử dụng hệ thống treo tinh chỉnh lại, thậm chí có thể được nâng cấp toàn diện hơn nhằm tối ưu khả năng vận hành.