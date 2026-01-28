Xe mới ngừng bán, Ford Explorer gần 4 năm tuổi vẫn đắt hơn Palisade mới

Với những sản phẩm đã bị ngừng bán, giá sang nhượng trên thị trường ô tô đã qua sử dụng thường được giảm sâu để mau hết hàng. Nhưng điều đó dường như không diễn ra với Ford Explorer, bởi mẫu SUV cỡ lớn này vẫn được một bộ phận khách hàng quan tâm.

Ví dụ như chiếc Explorer trong bài viết này đang được một cơ sở kinh doanh xe cũ tại Hà Nội chào bán với mức giá 1,670 tỷ đồng. Người bán cho biết xe được sản xuất năm 2022, đã đi khoảng 45.000km.

Dù đã gần 4 năm tuổi, chiếc Ford Explorer này vẫn được sang nhượng với mức giá cao hơn cả giá mua mới của một mẫu SUV cùng phân khúc như Hyundai Palisade, hiện có giá cao nhất 1,589 tỷ đồng (Ảnh: Hoàng Thành).

Lúc mới ra mắt Việt Nam vào đầu năm 2022, thế hệ thứ 6 của Ford Explorer được chốt giá bán lẻ đề xuất là 2,366 tỷ đồng. Cộng thêm các khoản thuế phí, người dùng ban đầu đã chỉ trả tổng cộng hơn 2,6 tỷ đồng để chiếc xe này có thể lăn bánh.

Sau gần 4 năm sử dụng, chiếc Ford Explorer trong bài viết mất giá khoảng 952 triệu đồng. Dù vậy, theo nhận định của giới chuyên gia, mẫu SUV cỡ lớn này có thể được xem là giữ giá so với một sản phẩm đã bị ngừng bán.

Dù xe đã gần 4 năm tuổi, lớp sơn ngoại thất và các chi tiết mạ crôm vẫn còn sáng bóng (Ảnh: Hoàng Thành).

Tuy nhiên, chủ nhân ban đầu của chiếc Ford Explorer trên có thể lỗ nặng, nếu là một trong những khách hàng chấp nhận chi thêm để nhận xe sớm.

Vào thời điểm đầu năm 2022, dòng xe này từng có hiện tượng kênh giá tại đại lý, do nguồn xe nhập khẩu từ Mỹ nhỏ giọt, không đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Khi đó, những khách hàng muốn nhận xe sớm bị yêu cầu chi thêm một khoản tiền 200 triệu đồng, đỉnh điểm lên tới 300 triệu đồng. Phải đến cuối năm 2022, Explorer mới “hạ nhiệt” và được bán đúng giá niêm yết tại đại lý.

Do ít sử dụng, nội thất của chiếc Ford Explorer 2022 này còn khá mới. Phần da ở tay nắm vô-lăng và ghế ngồi chưa có nhiều dấu hiệu ảnh hưởng bởi thời gian (Ảnh: Hoàng Thành).

Dù từng được săn đón là vậy, nhưng từ năm 2024 trở đi, Ford Explorer liên tục giảm sức hút tại Việt Nam, kể cả khi được hãng điều chỉnh giá niêm yết và áp dụng giá ưu đãi 1,999 tỷ đồng. Trong cả năm 2024, mẫu xe Mỹ chỉ bán được tổng cộng 689 chiếc, thua xa Hyundai Palisade (1.587 xe).

Trong năm 2025, Ford Explorer chỉ bán được 133 chiếc, trước khi chính thức bị ngừng kinh doanh. Ford Việt Nam cho biết tình trạng này chỉ là tạm thời, hãng có kế hoạch đưa về phiên bản mới của dòng SUV cỡ lớn này, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin mới.

Phần đệm ngồi ở hàng ghế thứ hai còn độ phồng tốt, cho thấy chiếc Ford Explorer 2022 này ít được sử dụng (Ảnh: Hoàng Thành).

Với những khách hàng tìm mua SUV cỡ lớn phục vụ gia đình, Ford Explorer vẫn được đưa vào danh sách cân nhắc. Lý do là mẫu xe này sở hữu chất lượng hoàn thiện tốt, được khách hàng đánh giá cao; đồng thời cỗ máy EcoBoost 2.3L có thông số 301 mã lực và 431Nm vẫn mang lại giá trị trải nghiệm tốt.