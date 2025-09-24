Đối thủ của Toyota Vios và Honda City được giảm tới 80 triệu tại đại lý

Là sản phẩm không quá nổi bật trong phân khúc sedan hạng B, Nissan Almera khó thu hút khách hàng, kể cả khi được nâng cấp giữa vòng đời vào cuối năm 2024. Mẫu xe này vốn thường xuyên có ưu đãi từ nhà phân phối, nhưng gặp ngắt quãng trong vài tháng gần đây do lượng xe nhập về không nhiều.

Trong tháng 9, nhiều đại lý chào bán bản giữa (V) của Nissan Almera với mức giảm lên tới 40 triệu đồng, áp dụng cho xe được sản xuất trong năm 2025 (VIN 2025). Giá bán thực tế của phiên bản này được hạ từ 529 triệu xuống 489 triệu đồng, và đi kèm nhiều quà tặng phụ kiện như phim cách nhiệt, thảm sàn, camera hành trình…

Tuy nhiên, một số showroom đang có chính sách giảm “mạnh tay” hơn cho những chiếc Almera V VIN 2024 còn tồn. Lượng xe này không nhiều và không phải cơ sở nào cũng còn hàng, nhưng tại một đại lý ở khu vực miền Trung, phiên bản này (VIN 2024) được giảm tới 80 triệu, hạ giá còn 449 triệu đồng.

Bản tiêu chuẩn (EL) và cao cấp nhất (VL) của Nissan Almera vẫn không có ưu đãi do nguồn cung không dư dả (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mức giá trên của Nissan Almera V đang ngang giá khởi điểm ưu đãi của các đối thủ. Các mẫu xe như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent tuy không được giảm giá nhiều như vậy, nhưng ưu đãi đi kèm được áp dụng cho tất cả các phiên bản.

Như Toyota Vios được nhà sản xuất hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 9, quy đổi thành mức giảm 23-27 triệu đồng, hạ giá xuống 435-518 triệu đồng. Honda City được hãng xe Nhật hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 50-57 triệu đồng, hạ giá xuống 449-512 triệu đồng.

Nội thất của Nissan Almera 2025 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giá khởi điểm ưu đãi của Honda City đang ngang với giá ưu đãi của Nissan Almera V VIN 2024, nhưng vẫn có hai yếu tố thu hút người dùng hơn dù trang bị tiện nghi có thể không bằng. Cụ thể, khuyến mại này áp dụng cho cả những chiếc City VIN 2025, không lo mất giá khi bán lại như xe VIN 2024.

Bên cạnh đó, Honda City tiêu chuẩn có gói công nghệ Honda Sensing với các tính năng an toàn vượt trội hơn Almera V. Trong khi đó, những công nghệ hỗ trợ người lái chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất của Almera.

Nhờ ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, Honda City là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B trong tháng 8 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nissan Almera không được công bố doanh số hàng tháng, nhưng theo một số người dùng am hiểu trong lĩnh vực ô tô, rất khó bắt gặp Almera mới trên đường phố. Tính hiện diện truyền thông của mẫu xe này cũng chưa cao, ít khi có các chương trình quảng cáo.

Tại phân khúc sedan hạng B, Toyota Vios vẫn đang nắm giữ vị trí số 1 sau 8 tháng đầu năm, với lũy kế doanh số đạt 7.204 chiếc. Vị trí thứ hai thuộc về Honda City, mẫu xe này có tháng bán chạy nhất phân khúc, điển hình như tháng 8 vừa qua.