“Cơn lốc” xe điện và hybrid cắm sạc giá rẻ từ Trung Quốc sắp đổ bộ toàn cầu

Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đang bước vào giai đoạn mới, với hàng loạt mẫu xe điện và xe hybrid cắm sạc (PHEV) giá rẻ được tung ra thị trường. Xu hướng này được thể hiện rõ rệt thông qua Triển lãm Ô tô Quảng Châu vừa qua, với nhiều sản phẩm mới có giá bán trong khoảng 100.000-150.000 nhân dân tệ, quy đổi tương đương 372-558 triệu đồng.

Theo Nikkei Asia, nhiều “ông lớn” của Trung Quốc đang lên kế hoạch xuất khẩu những sản phẩm giá rẻ này tới thị trường quốc tế. Trong khi các nhà sản xuất ô tô phương tây vẫn đang “vật lộn” với chi phí sản xuất và tiêu chuẩn khí thải, mức giá trên của những mẫu xe Trung Quốc được xem là “không lành mạnh”.

Leapmotor A10 được định vị cùng phân khúc với dòng BYD Atto 2 đang mở bán tại Việt Nam (Ảnh: Paultan).

Trong những mẫu xe điện (EV) và PHEV xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2025, Leapmotor A10 được lên kế hoạch xuất khẩu khắp thế giới với giá khởi điểm dưới 100.000 nhân dân tệ (372 triệu đồng). Hãng xe này còn có kế hoạch giới thiệu Lafa 5 - hatchback thuần điện - với giá dự kiến tương tự.

Nio Firefly cũng có màn chào sân ấn tượng tại sự kiện này, đồng thời lần đầu trưng bày phiên bản tay lái nghịch. Mẫu xe điện này đã được nhận đặt hàng tại Trung Quốc với giá khởi điểm 148.800 nhân dân tệ (554 triệu đồng), và sẽ được mở bán tại 17 quốc gia, trong đó có Mỹ.

Nio Firefly là mẫu xe điện cỡ nhỏ được trang bị bộ pin có thể tháo rời (Ảnh: Nio).

Có thể thấy, cuộc đua giá bán tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, trong bối cảnh miếng bánh thị phần của phân khúc giá rẻ vẫn có dư địa cạnh tranh. Theo Nikkei Asia, có tới 2,35 triệu xe điện và PHEV nằm trong khoảng giá 100.000-150.000 nhân dân tệ được bán ra tại Trung Quốc trong 3 quý đầu năm, tăng tới 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi sự bùng nổ của các mẫu xe giá rẻ đem tới nhiều lợi ích cho người tiêu dùng Trung Quốc thì ở chiều ngược lại, điều này lại giống “con dao hai lưỡi” với các nhà sản xuất ô tô của đất nước tỷ dân. Theo báo cáo từ BYD, lợi nhuận ròng của hãng giảm 30% trong quý III, lần đầu giảm trong 4 năm.

Tương tự, Tập đoàn Ô tô Trường Thành (GWM) cũng ghi nhận lợi nhuận giảm 30%, dù doanh số tăng trưởng 20%. Các hãng xe Trung Quốc cũng đẩy mạnh xuất khẩu ô tô, với tổng cộng 1,75 triệu xe điện và PHEV lên đường tới các thị trường hải ngoại trong 3 quý đầu năm, tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

BYD gia nhập Việt Nam vào năm 2024 với loạt ô tô thuần điện, nhưng đang có xu hướng chuyển sang các sản phẩm PHEV trong thời gian gần đây (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Việt Nam cũng đang chứng kiến sự “tham chiến” mạnh mẽ của các hãng xe Trung Quốc. Tuy nhiên, do khuyết thiếu hạ tầng trạm sạc công cộng, các mẫu xe điện giá rẻ chưa có nhiều sự hiện diện, nhưng nhiều dòng xe PHEV liên tục được đưa về Việt Nam trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, những mẫu xe PHEV đến từ đất nước tỷ dân được phân phối tại nước ta chủ yếu nhắm tới những phân khúc từ tầm trung trở lên, chưa có nhiều sản phẩm giá rẻ. Hiện tại, mẫu PHEV rẻ nhất đang là BYD Seal 5, với giá bán lẻ đề xuất là 696 triệu đồng.