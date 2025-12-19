Ô tô giá rẻ dưới 400 triệu bùng nổ năm 2025, thêm lựa chọn cho khách Việt

Trong năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam đón nhận nhiều xu hướng sản phẩm mới, trong đó đà mở rộng của phân khúc xe giá dưới 400 triệu đồng gây chú ý. Nhóm xe này thể hiện được sức hút lớn với khách hàng, nổi bật nhất là VinFast VF 3 - cái tên đang dẫn đầu toàn thị trường về sức tiêu thụ.

Sức hút lớn từ xe giá rẻ

VinFast VF 3 ghi nhận lũy kế doanh số sau 11 tháng đạt 40.660 xe, đứng trước cơ hội rất lớn trở thành ô tô bán chạy nhất năm. Không phải sản phẩm có giá bán rẻ nhất thị trường hiện nay, mẫu mini SUV đến từ thương hiệu Việt vẫn có nhiều điểm thu hút người dùng.

VinFast VF 3 cũng như những mẫu xe giá rẻ dưới 400 triệu đồng đang mở bán tại Việt Nam đều có thiết kế 2 cửa, nhưng sở hữu cấu hình 4 chỗ ngồi (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thiết kế của VinFast VF 3 được nhiều khách hàng đánh giá là hấp dẫn nhờ những đường nét góc cạnh, vuông vức, tạo được trào lưu cá nhân hóa với những bản "độ" có chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Đương nhiên, giá bán và chi phí sử dụng của VF 3 cũng được ấn định ở mức hấp dẫn, dễ tiếp cận với số đông người dùng.

Mẫu xe này từng được chốt giá niêm yết 299 triệu đồng và mới được điều chỉnh tăng 3 triệu lên mức 302 triệu đồng, vào giữa tháng 11. Giá bán này được áp dụng cho lô xe mới, đi kèm nâng cấp nhẹ gồm: vô-lăng mới có nút đàm thoại rảnh tay, bổ sung kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Sau khi áp dụng các chính sách ưu đãi, người dùng hiện nay có thể lăn bánh xe VinFast VF 3 với mức giá dưới 300 triệu đồng (đã bao gồm chi phí đăng ký, ra biển số).

Một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào thành công của VinFast VF 3 là chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến hết tháng 6/2027 của hãng xe Việt. Việc gần như không tốn chi phí di chuyển thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng (Ảnh: Đại lý VinFast).

Mẫu xe rẻ nhất thị trường đang là Wuling Mini EV (197-231 triệu đồng). Tuy nhiên, sản phẩm Trung Quốc chưa tạo được thành công lớn như VinFast VF 3, chủ yếu do hệ thống đại lý có độ phủ chưa lớn như thương hiệu Việt, chưa đem lại sự thuận tiện cho khách hàng trong việc mua bán hay bảo dưỡng, chăm sóc xe.

Wuling Mini EV không được nhà phân phối công bố doanh số hàng tháng nhưng theo đánh giá của một số người am hiểu trong lĩnh vực ô tô, mẫu xe này có sự hiện diện trên đường phố nhưng chưa nhiều bằng sản phẩm Việt.

Giới tư vấn bán hàng không còn chào bán Wuling Mini EV rộng rãi như trước mà thay vào đó, các đại lý đang tập trung vào dòng Bingo có giá từ 349 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khách Việt có thêm nhiều lựa chọn mới

Phần lớn thị phần của nhóm xe giá dưới 400 triệu đồng đang thuộc về VinFast VF 3, song nhóm xe này vẫn có dư địa cạnh tranh, thu hút sự gia nhập của những sản phẩm mới, như Bestune Xiaoma. “Tân binh” này được phân phối từ đầu tháng 10 với mức giá 199 triệu đồng.

Giá bán của Bestune Xiaoma dễ tiếp cận hơn VinFast VF 3 và “so găng” trực tiếp với đồng hương Wuling Mini EV, song sản phẩm này chưa nhận được nhiều sự chú ý của người dùng. Một phần nguyên nhân là bởi thương hiệu này còn mới và hệ thống đại lý còn hạn chế, chưa đầy 20 cơ sở trên toàn quốc.

Nhà phân phối của Bestune Xiaoma từng hứa hẹn sẽ sớm xây dựng dây chuyền và lắp ráp mẫu xe này trong nước (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thiết kế của Bestune Xiaoma có nhiều điểm tương đồng với Wuling Mini EV nhưng mềm mại, thiên hướng nữ tính hơn. Phiên bản được mở bán tại Việt Nam được trang bị bộ pin có dung lượng 13,9kWh, cho phép di chuyển tối đa 170km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc.

Phạm vi này thấp hơn bản cao nhất của Wuling Mini EV và VinFast VF 3 (khoảng 210km/lần sạc). Đây là một trong những rào cản của Bestune Xiaoma, bên cạnh việc khuyết thiếu hạ tầng trạm sạc công cộng. Hiện tại, VinFast đang là thương hiệu duy nhất sở hữu hệ thống trạm sạc có độ phủ gần như toàn quốc.

Nội thất của Bestune Xiaoma (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài Bestune Xiaoma, phân khúc xe giá rẻ tại Việt Nam trong năm 2025 còn đón chào thêm sự gia nhập của VinFast Minio Green. Đây là dòng xe điện mini hướng tới nhóm khách hàng mua xe để chạy dịch vụ, có giá bán 269 triệu đồng, được bàn giao cho khách hàng từ tháng này.

So với lịch bàn giao xe dự kiến ban đầu là tháng 8, VinFast Minio Green “trễ hẹn” khoảng 4 tháng. Bù lại, xe được nâng cấp dung lượng bộ pin cao áp từ 15,2kWh lên 18,5kWh, giúp phạm vi di chuyển sau mỗi lần sạc đầy được cải thiện từ 170km lên 210km (theo tiêu chuẩn NEDC).

VinFast Minio Green bản thương mại đã được đưa về đại lý từ đầu tháng 12, sẵn sàng cho việc bàn giao (Ảnh: Phong Đoàn).

Dù là xe giá rẻ, VinFast Minio Green vẫn có cụm đèn chiếu sáng trước dạng LED, nổi bật hơn Bestune Xiaoma (halogen). Nội thất dùng ghế nỉ giống “đàn anh” VF 3 và chỉ có một màn hình thông tin 7 inch sau vô-lăng. Minio Green có điểm hơn khi hỗ trợ cả sạc chậm (AC), thay vì chỉ có sạc nhanh (DC).

VinFast Minio Green đem tới cho người dùng nhiều giải pháp sạc pin hơn VF 3, đồng thời có thể đăng ký vận doanh trên nền tảng Xanh SM. Mẫu xe này nhận công suất sạc nhanh tối đa là 12kW.

Nội thất của VinFast Minio Green (Ảnh: Phong Đoàn).

Bên cạnh hai cái tên kể trên, một mẫu xe điện mini khác có thể được ra mắt khách Việt ngay trong tháng cuối cùng của năm 2025. Sản phẩm này là Nano S05, được phân phối bởi TMT Motors, đơn vị đang kinh doanh dòng Wuling Mini EV và Bingo.

Khác với những mẫu xe giá rẻ trên, Nano S05 chỉ có 2 chỗ ngồi, dự kiến có giá bán khoảng 150 triệu đồng. Theo TMT Motors, mẫu xe này sẽ có hai phiên bản: bản pin cố định có phạm vi di chuyển khoảng 120km; bản pin tháo rời có tầm hoạt động 150km, trong đó bộ pin được đặt dưới ghế lái, có thể tháo rời để sạc riêng.

Nano S05 có vóc dáng nhỏ hơn đáng kể so với Wuling Mini EV hay VinFast VF 3 với chiều dài 2.280mm, chiều rộng 1.290mm và chiều cao 1.590mm (Ảnh: TMT Motors).

Cuối năm 2024, TMT Motors từng xác nhận sẽ sớm ra mắt 3 mẫu ô tô điện giá rẻ, gồm: Baojun E100, Yep và Yep Plus với giá bán dự kiến lần lượt là 150 triệu, 300 triệu và 400 triệu đồng. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp này vẫn chưa cập nhật thêm thông tin mới về loạt sản phẩm này.

Trong 3 cái tên kể trên, Baojun E100 chỉ có 2 chỗ ngồi tương tự Nano S05. Với việc “chốt” phân phối Nano S05, nhiều khả năng TMT Motors sẽ không mở bán Baojun E100, theo nhận định của giới chuyên gia.