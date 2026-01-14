Loạt xe bán chạy tháng cuối năm 2025: VinFast Limo Green tiếp đà lập kỷ lục

Trong tháng cuối cùng của năm 2025, VinFast Limo Green giữ vững vị trí số 1, đồng thời phá vỡ kỷ lục cũ. Mẫu MPV thuần điện bán được 10.981 xe trong tháng 12, tiếp tục là một con số chưa từng thấy tại thị trường ô tô Việt Nam.

Ba thứ hạng sau đó vẫn nằm trong tay VinFast. Vị trí thứ 5 không còn thuộc về Mitsubishi Xpander, thay vào đó là “người em” Xforce với doanh số bùng nổ, tăng 43,6% so với tháng trước. Kết quả này giúp Xforce tiếp tục bán vượt “đồng hương” Toyota Yaris Cross.

Yaris Cross cũng là mẫu xe duy nhất biến mất khỏi danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tháng 12/2025, thay vào đó là Destinator. “Tân binh” nhà Mitsubishi được giới thiệu vào đầu tháng 12, lập tức thể hiện được sức hút lớn với 2.377 chiếc được bàn giao, nhưng vẫn chưa bằng Mazda CX-5 (2.596 xe).

Trong bảng xếp hạng trên, Toyota Vios vẫn là mẫu sedan duy nhất góp mặt. Xe Việt và xe Nhật lần lượt chiếm 4 cùng 5 vị trí, xe Mỹ chỉ có 1 đại diện, xe Hàn vẫn “vắng bóng”.