Xforce và Yaris Cross cạnh tranh gay gắt nhưng vẫn bị xe điện Việt bỏ xa

Theo kết quả bán hàng được Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, Mitsubishi Xforce ghi nhận doanh số tháng 11 đạt 2.203 chiếc, tăng gần 19% so với tháng 10. Trong khi đó, sức tiêu thụ của Toyota Yaris Cross tiếp tục giảm 6,2%, đạt 1.720 xe.

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp Mitsubishi Xforce có doanh số vượt Toyota Yaris Cross, thu gọn khoảng cách cùng “đồng hương” Nhật Bản. Sau 11 tháng đầu năm, Xforce tiêu thụ tổng cộng 12.091 chiếc, kém 1.117 xe so với Yaris Cross.

Cuộc đua doanh số giữa hai mẫu trên hứa hẹn sẽ rất kịch liệt ở tháng cuối cùng của năm, nhưng là để tranh giành vị trí thứ hai ở phân khúc SUV cỡ B và B+. “Ngôi vị” số 1 đã gần như thuộc về VinFast VF 6, với lũy kế doanh số 11 tháng đạt 19.750 chiếc.

Mitsubishi Xforce từng là mẫu SUV hạng B bán chạy nhất năm 2024, với tổng cộng 14.407 xe (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo giới chuyên gia, Mitsubishi Xforce liên tục ghi nhận doanh số vượt qua Toyota Yaris Cross trong 3 tháng gần đây chủ yếu nhờ nguồn cung dư dả, kết hợp cùng ưu đãi lớn. Trong tháng 11, mẫu xe này vẫn được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm cao nhất lên tới 70 triệu đồng.

Nhưng tại đại lý, giá bán thực tế của Mitsubishi Xforce được giảm sâu hơn. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, bản cao nhất của Xforce (Ultimate) được giảm 82-97 triệu tùy showroom, giúp “giá trần” thực tế giảm sâu nhất còn 613 triệu đồng, áp dụng cho xe được sản xuất trong năm 2025 (VIN 2025).

Trong khi đó, Toyota Yaris Cross tuy cũng có ưu đãi nhưng không được giảm nhiều như Xforce. Cụ thể, mẫu xe này được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản, quy đổi thành mức giảm 32,5-38 triệu đồng, hạ giá còn 617-727 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross từng nhiều lần bán vượt Mitsubishi Xforce ở năm 2025, nhưng đang có dấu hiệu thất thế trong vài tháng gần đây (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về các mẫu SUV cỡ B và B+ còn lại, đa phần đều ghi nhận doanh số tăng trưởng so với tháng 10. Đáng chú ý nhất là Honda HR-V với 1.274 chiếc được bán ra trong tháng 11, vượt qua nhiều cái tên như Hyundai Creta hay Kia Seltos.

Đây là một kết quả ấn tượng với sản phẩm có giá bán đắt nhất phân khúc SUV đô thị cỡ B và ngang với một số mẫu SUV hạng C như Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (từ 769 triệu đồng).

Honda HR-V được niêm yết từ 699 triệu và cao nhất lên tới 869 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hyundai Creta cũng gây chú ý khi bán vượt mốc 1.200 chiếc, trở thành sản phẩm “hút” khách nhất của thương hiệu Hàn Quốc trong tháng 11. Thứ hạng của các mẫu xe còn lại không thay đổi, Mazda CX-3 vẫn là cái tên “kén” khách nhất.