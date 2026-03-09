Kia Sonet và Seltos đồng loạt giảm giá niêm yết, thêm sức đấu đối thủ Nhật

Trên website chính thức của Kia Việt Nam, bộ đôi Sonet và Seltos được áp dụng giá bán lẻ đề xuất mới từ tháng 3. Theo đó, Sonet có mức giảm 10-20 triệu đồng, Seltos được giảm 20-54 triệu đồng, chi tiết như sau:

Mẫu xe Giá cũ Giá mới Mức giảm Sonet AT 499.000.000 489.000.000 10.000.000 Sonet Deluxe 539.000.000 519.000.000 20.000.000 Sonet Luxury 579.000.000 559.000.000 20.000.000 Sonet Premium 624.000.000 609.000.000 15.000.000 Seltos AT 599.000.000 579.000.000 20.000.000 Seltos Deluxe 639.000.000 599.000.000 40.000.000 Seltos Turbo Deluxe 654.000.000 619.000.000 35.000.000 Seltos Luxury 699.000.000 645.000.000 54.000.000 Seltos Turbo Luxury 714.000.000 665.000.000 49.000.000 Seltos Premium 749.000.000 699.000.000 50.000.000

Giá bán lẻ đề xuất mới của Kia Sonet và Seltos (Đơn vị: đồng).

Sau khi điều chỉnh, Kia Sonet giờ đây có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc SUV cỡ A, dễ tiếp cận hơn Toyota Raize (510 triệu đồng), Hyundai Venue (từ 499 triệu đồng), Suzuki Fronx (từ 520 triệu đồng) và VinFast VF 5 (529 triệu đồng). Tuy nhiên, “giá trần” của mẫu xe Hàn Quốc vẫn trên 600 triệu đồng, chỉ thấp hơn Fronx.

Giá bán mới hứa hẹn giúp Kia Sonet tăng sức hút trong phân khúc, dù vị thế của mẫu xe này đang chỉ xếp sau VinFast VF 5. Trong tháng đầu năm 2026, sản phẩm Hàn Quốc tiêu thụ được 924 xe, thua mẫu xe điện thuần Việt (2.737 chiếc) nhưng bỏ xa các đối thủ Nhật Bản.

Kia Sonet được lắp ráp trong nước, tương tự “đàn anh” Seltos (Ảnh: Thaco).

Về phía Seltos, giá bán mới của mẫu xe này giờ đây dễ tiếp cận hơn nhiều đối thủ, như Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng). Thay đổi này được kỳ vọng giúp Seltos có cơ hội cải thiện vị thế, đặc biệt khi mẫu xe này đang là sản phẩm chủ lực của thương hiệu Hàn Quốc.

Trong tháng 1, Seltos là mẫu xe Kia duy nhất ghi nhận doanh số vượt mốc 1.000 chiếc. Nhưng nếu đặt vào nhóm SUV hạng B và B+, kết quả này chưa thực sự nổi bật so với các đối thủ như VinFast VF 6 (2.485 xe), Mitsubishi Xforce (1.666 chiếc) hay Hyundai Creta (1.222 xe).

Kia Seltos từng là mẫu SUV hạng B được khách Việt mua nhiều nhất ở năm 2021, nhưng dần đuối sức trước sự cạnh tranh của nhiều sản phẩm mới (Ảnh: Thaco).

Dù có giá bán mới hấp dẫn hơn, Kia Seltos vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh nảy lửa từ các đối thủ. Những sản phẩm như Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce liên tục chạy đua ưu đãi, với giá thực tế dễ tiếp cận, ngang mẫu xe Hàn Quốc.

Như trong tháng 2, Mitsubishi Xforce được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 30-35 triệu đồng. Sau khi áp dụng, giá bán thực tế của mẫu B-SUV này được hạ còn 569-670 triệu đồng.