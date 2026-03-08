Doanh số giảm mạnh, Hyundai Creta vẫn hút khách hơn Toyota Yaris Cross

Do trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, doanh số của một số hãng ô tô có xu hướng sụt giảm trong tháng 2, trong đó có Toyota và Hyundai. Với thương hiệu Hàn Quốc, Creta tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất, đồng thời ghi nhận tháng thứ ba liên tiếp vượt Toyota Yaris Cross.

Hyundai Creta được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, đi kèm giá bán dao động 599-715 triệu đồng (Ảnh: TC Motor).

Cả Creta lẫn Yaris Cross đều ghi nhận doanh số trong tháng 2 giảm hơn 44% so với tháng 1. Tuy nhiên, mẫu B-SUV Hàn Quốc bán được 645 xe, nhỉnh hơn một chút so với đối thủ Nhật Bản (638 xe).

Cả hai mẫu xe đều có khuyến mại từ nhà sản xuất, nhưng kết quả trên cho thấy Hyundai Creta đang dần tạo được sức hút với khách Việt, sau khi được nâng cấp giữa vòng đời vào giữa năm 2025. Ngoài ra, Creta còn có lợi thế là đa dạng phiên bản so với Yaris Cross, đi kèm mức giá khởi điểm 599 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross chỉ có hai phiên bản, với giá khởi điểm 650 triệu đồng. Trong đó, biến thể hybrid (HEV) mới được điều chỉnh giá niêm yết từ 765 triệu xuống 728 triệu đồng, nhưng vẫn khó chống lại xu thế sụt giảm doanh số (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Các hãng xe còn lại chưa công bố doanh số tháng 2, nên chưa thể đánh giá sự cạnh tranh ở phân khúc SUV đô thị cỡ B. Nhưng theo nhận định của giới chuyên gia, Hyundai Creta dù hút khách hơn Toyota Yaris Cross, nhưng vẫn khó chiếm vị trí số 1, khi đối mặt với hai cái tên đáng gờm là Mitsubishi Xforce và VinFast VF 6.

Dù vậy, việc liên tiếp bán chạy hơn Toyota Yaris Cross đang dần giúp Hyundai Creta thay đổi vị thế ở phân khúc này. Trong năm 2025, Yaris Cross đạt doanh số 14.601 xe, bỏ xa Creta (9.046 xe).

Ở lần nâng cấp giữa vòng đời vừa qua, Hyundai Creta có kích thước nhìn chung không thay đổi, nhưng phần đầu xe được làm mới, với những đường nét góc cạnh hơn. Đáng chú ý, thiết kế nội thất lột xác toàn diện như thế hệ mới, hiện đại và bắt mắt hơn.

Nội thất của Hyundai Creta (Ảnh: TC Motor).

Ngoài ra, Hyundai Creta lần đầu có phiên bản thể thao N Line. Dù vẫn sử dụng chung khối động cơ 1.5L hút khí tự nhiên như các bản thường, biến thể này có ngoại hình hầm hố hơn, với cản trước/sau thiết kế góc cạnh, đi kèm mâm hợp kim 18 inch.