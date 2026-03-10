Cách người Nhật sử dụng xe tới 500.000km mới cần bảo dưỡng lớn

Tại Nhật Bản, nhiều chiếc ô tô có thể đạt quãng đường 300.000–500.000km nếu được sử dụng và bảo dưỡng đúng cách. Một số xe thậm chí còn vượt qua mốc này trước khi cần sửa chữa lớn.

Theo Liên đoàn ô tô Nhật Bản (JAF- Japan Automobile Federation), để đạt quãng đường lớn như vậy không cần đến những tay lái chuyên nghiệp, mà bất kỳ chủ xe nào cũng có thể làm được nếu chăm sóc xe đúng cách.

Thói quen sử dụng ô tô sẽ giúp gia tăng độ bền (Ảnh: Hội An).

Theo trang Autoblog, để đạt tổng quãng đường di chuyển lớn đến vậy, yếu tố quyết định chính là cách sử dụng ô tô. Tại Nhật Bản, người lái thường có những thói quen cơ bản trong việc sử dụng ô tô để giúp chiếc xe bền bỉ hơn.

Đầu tiên, mỗi khi bước lên xe, người lái thường khởi động động cơ và chờ khoảng 30-60 giây. Quãng thời gian này giúp cho dầu được lưu thông đúng cách trước khi động cơ vận hành. Khi dầu chưa được làm nóng (nhớt lạnh) sẽ đặc, chảy chậm hơn, bôi trơn kém phần nào đó sẽ tăng độ mài mòn.

Việc vận hành ô tô ngay sau khi khởi động có thể không gây hư hại ngay lập tức, nhưng nếu diễn ra thường xuyên trong thời gian dài có thể khiến xe bị hư hại.

Thứ hai, cách điều khiển xe của người Nhật cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc gia tăng độ bền của ô tô. Người lái điều khiển xe từ tốn, tăng ga đều chân, phanh sớm hơn để tạo cảm giác mượt mà. Người điều khiển xe thường giữ vòng tua máy ở mức vừa phải thay vì ép vòng tua và tăng ga thốc.

Đây được coi là phong thái điều khiển xe có chủ đích chứ không phải cầu toàn.

Các chủ xe ở Nhật thường dùng dung dịch làm sạch hệ thống nhiên liệu sau khoảng 10.000km. Điều này giúp loại bỏ cặn bẩn ở kim phun, làm quá trình đốt cháy nhiên liệu đạt hiệu quả cao hơn. Đây không phải thói quen của người dùng ở nhiều quốc gia khác.

Các chi tiết trên xe cần được theo dõi thường xuyên (Ảnh: Hội An).

Thứ ba, thời điểm thay dầu cho xe của người Nhật dựa trên cách vận hành ô tô chứ không theo khuyến nghị của nhà sản xuất về quãng đường. Với hành trình ngắn trong phố, ô tô phải vận hành ở mức cao (thay đổi liên tục giữa trạng thái dừng và chạy), sẽ tốn nhiên liệu và động cơ phải hoạt động mạnh hơn so với chạy đều trên đường cao tốc.

Nước làm mát cũng được kiểm tra và bổ sung thường xuyên. Hệ thống làm mát không được hoạt động đúng cách cũng là tác nhân gây hư hại động cơ (khoảng 25%). Nếu không thường xuyên kiểm tra nước mát, độ ăn mòn của động cơ sẽ bị ảnh hưởng.

Dầu hộp số sẽ được các chủ xe tại Nhật Bản thay thế trước khi có bất thường gì xảy ra. Dây đai cam và các chi tiết liên quan cũng được thay thế theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Nếu dây đai cam bị đứt, các chi phí liên quan sẽ đắt hơn rất nhiều so với thay thế chi tiết này định kỳ.

Hệ thống đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ ô tô (Ảnh: Hội An).

Thứ tư, các tài xế tại Nhật Bản thường có sổ bảo dưỡng của ô tô để ghi chép số km đã chạy, các lần bảo dưỡng, thay dầu, các bất thường của ô tô. Qua nhiều năm, các thông tin này giúp họ kiểm soát xe tốt hơn.

Ô tô được các chủ xe tại Nhật Bản theo dõi và chăm sóc rất đều đặn. Mọi bất thường của ô tô đều được các chủ xe ghi lại và kiểm tra, chứ không chờ đến lúc đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ bật sáng mới xử lý.