Toyota Highlander 2027 ra mắt: Bỏ máy xăng và hybrid, cuối năm mở bán

Toyota Highlander 2027 chỉ có duy nhất tùy chọn động cơ điện (Ảnh: Stephen Rivers/Carscoops).

Sáng 11/2, Toyota chính thức ra mắt Highlander thế hệ mới tại thị trường Mỹ. Đây là thế hệ thứ 5, thay thế cho thế hệ thứ 4 bán tại Mỹ từ năm 2019. Toyota Highlander 2027 sẽ được bán ra với 2 phiên bản chính, bao gồm XLE và Limited.

SUV ba hàng ghế thuần điện đầu tiên trong lịch sử Toyota

Cụ thể, phiên bản XLE tiêu chuẩn trang bị pin 77 kWh và dẫn động cầu trước, cho công suất 221 mã lực và mô-men xoắn 268 Nm. Tầm vận hành 461 km.

Phiên bản XLE AWD vẫn dùng pin 77 kWh, nhưng tăng sức mạnh với công suất 338 mã lực và mô-men xoắn 444 Nm, tầm vận hành giảm xuống 434 km.

Xe có 2 phiên bản chính: XLE và Limited (Ảnh: Stephen Rivers/Carscoops).

Người mua phiên bản XLE AWD có thể tùy chọn pin 95,8 kWh giống phiên bản Limited, nâng tầm vận hành lên 514 km. Sức mạnh động cơ giữ nguyên. Cuối cùng, phiên bản Limited trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động bốn bánh AWD và pin 95,8 kWh.

Như vậy, hãng đã khai tử động cơ thuần xăng và hybrid trên Highlander thế hệ mới, biến nó trở thành mẫu SUV ba hàng ghế thuần điện đầu tiên trong lịch sử Toyota, và là mẫu xe điện thứ tư của Toyota tại Mỹ.

Highlander 2027 không còn động cơ thuần xăng và hybrid (Ảnh: Stephen Rivers/Carscoops).

Tất cả phiên bản trang bị cổng sạc theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ (NACS), sạc nhanh 10-80% trong 30 phút ở điều kiện lý tưởng. Xe cũng có sẵn công nghệ vehicle-to-load (V2L), cho phép chiếc xe cấp nguồn điện cho các thiết bị bên ngoài, và đóng vai trò là nguồn năng lượng dự phòng trong trường hợp khẩn cấp.

Thay đổi diện mạo, tăng kích thước

Toyota Highlander 2027 sở hữu diện mạo sắc sảo và cấp tiến, phá vỡ những quy chuẩn thiết kế thông thường của một chiếc SUV ba hàng ghế. Xe sở hữu những đường nét tạo hình góc cạnh kết hợp vòm bánh xe mở rộng và tay nắm cửa chìm tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và tối ưu tính khí động học.

Phần đầu xe mang ngôn ngữ thiết kế Hammerhead tương tự các mẫu xe khác nhà Toyota, như Prius hay Camry. Dải đèn LED chiếu sáng ban ngày trải dài toàn bộ đầu xe. Đèn pha đặt thấp.

Kích thước tăng đáng kể so với đời cũ (Ảnh: Stephen Rivers/Carscoops).

Highlander 2027 lớn hơn đáng kể so với thế hệ cũ. Chiều dài tăng lên 5.050mm (+99mm), chiều rộng tăng lên 1.989mm (+58mm), chiều cao giảm xuống 1.709 mm (-20mm). Quan trọng hơn, chiều dài cơ sở tăng lên 3.050mm (+200mm).

Việc giảm chiều cao, nhưng tăng chiều dài và chiều rộng tạo nên dáng vẻ vững chãi hơn cho Highlander mới. Ngoài ra, chiều dài cơ sở lớn hơn giúp nội thất rộng hơn, dễ ra vào hàng ghế thứ ba hơn và thêm không gian chứa pin.

Nội thất đậm chất công nghệ của Toyota Highlander 2027 (Ảnh: Stephen Rivers/Carscoops).

Nội thất tích hợp nhiều công nghệ hiện đại với màn hình giải trí trung tâm 14 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng màn hình đồng hồ 12,3 inch tùy chọn hiển thị bản đồ dẫn đường. Toyota Highlander 2027 vẫn sử dụng nút bấm và công tắc vật lý cho một số chức năng quan trọng như điều khiển điều hòa.

Cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính là tùy chọn trên phiên bản XLE và là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Limited. Đây là cửa sổ trời toàn cảnh lớn nhất từng được trang bị trên một chiếc Toyota.

Cần số thiết kế độc đáo (Ảnh: Stephen Rivers/Carscoops).

Chất liệu giả da SofTex được sử dụng ở cả ba hàng ghế. Hàng ghế trước có sẵn tính năng sưởi ấm, có thể tùy chọn thêm tính năng làm mát. Dù chưa công bố chi tiết thông số khoang hành khách và khoang hành lý, nhưng Toyota xác nhận hàng ghế thứ ba có khả năng gập phẳng, mở rộng không gian chứa đồ lên tới 1.274 lít.

Công nghệ an toàn mới nhất

Toyota Highlander 2027 được tích hợp hệ thống công nghệ an toàn và hỗ trợ lái chủ động Toyota Safety Sense 4.0 (TSS 4.0) mới nhất.

Xe có 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi (Ảnh: Stephen Rivers/Carscoops).

Hệ thống này bao gồm phòng tránh va chạm có khả năng phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ theo dõi làn đường, nhận diện biển báo và hỗ trợ lái xe chủ động.

Cùng với đó là hệ thống an toàn Star của Toyota bao gồm theo dõi điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ đỗ xe trước và sau tích hợp phanh tự động, cùng tính năng cảnh báo có người ngồi ghế sau.

Giá bán dự kiến từ 48.000 USD (Ảnh: Stephen Rivers/Carscoops).

Xe dự kiến được lắp ráp tại nhà máy Kentucky (Mỹ), sử dụng nguồn cung pin từ cơ sở sản xuất mới của Toyota ở Bắc Carolina (Mỹ). Dây chuyền sản xuất sẽ khởi động vào cuối năm 2026 và những chiếc Highlander 2027 đầu tiên sẽ sớm được bàn giao tới tay khách hàng ngay sau đó.

Dù giá chính thức chưa được công bố, nhưng giới chuyên môn ở Mỹ kỳ vọng xe sẽ có giá khởi điểm quanh mức 48.000 USD, tạo ra sự nối tiếp hợp lý so với dải giá từ 47.070 USD đến 56.475 USD của thế hệ tiền nhiệm.