Tư nhân rao Vespa 946 bản kỉ niệm Tết Bính Ngọ, giá ngang ô tô gầm cao cỡ B

Một cơ sở kinh doanh xe máy tư nhân tại TPHCM đã bắt đầu chào khách đặt mua Vespa 946 Horse. Đây là phiên bản đặc biệt thứ 4, thuộc chuỗi biến thể kỉ niệm Tết Nguyên đán của một số quốc gia châu Á.

Trang bị của xe không khác phiên bản thường, gồm đèn chiếu sáng dạng LED, phanh chống bó cứng (ABS) hai kênh. Động cơ của xe vẫn là cỗ máy 155cc phun xăng điện tử.

Vespa 946 Horse là phiên bản đặc biệt kỉ niệm Tết Bính Ngọ 2026, xuất xưởng giới hạn 888 chiếc trên toàn thế giới (Ảnh: Vespa).

Người bán cho biết mẫu xe có giá khoảng 590 triệu đồng, tương đương một mẫu ô tô gầm cao hạng B như Mitsubishi Xforce (từ 599 triệu đồng), dự kiến được đưa về Việt Nam vào cuối tháng 3. Theo một số nguồn tin, phiên bản phân phối chính hãng cũng sẽ về nước trong cùng thời điểm, song giá bán có thể “mềm” hơn, ở mức khoảng 450 triệu đồng.

So với các biến thể đặc biệt kỷ niệm Tết Nguyên đán những năm trước như Dragon (2024) hay Snake (2025), Vespa 946 Horse không tạo được nhiều sự quan tâm. Theo giới chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu là do phiên bản giới hạn này thiếu những điểm nhấn đủ sức hấp dẫn.

Ngoài lớp sơn màu nâu ánh kim gợi liên tưởng đến bộ lông ngựa, Vespa 946 Horse chỉ có điểm nhấn là logo chữ “V” mạ vàng tạo hình móng ngựa ở nắp bình xăng dưới yên xe (Ảnh: Vespa).

Ở những phiên bản đặc biệt trước, xe chính hãng thường hết hàng ngay lập tức và nhanh chóng xuất hiện trên thị trường sang nhượng với mức giá cao hơn đáng kể.

Dù vậy, Vespa 946 Horse vẫn có thể thu hút được những người có thú chơi sưu tầm, do lượng xe được sản xuất giới hạn hơn các biến thể trước.

Tháng 3/2024, chiếc Vespa 946 Dragon đầu tiên được một cơ sở kinh doanh xe máy tư nhân nhập về nước, trước cả xe chính hãng, chốt giá gần 2 tỷ đồng. Mức này ngang giá khởi điểm của một mẫu ô tô hạng sang ở thời điểm đó, như Mercedes-Benz GLC (từ 1,909 tỷ đồng), nhưng vẫn nhanh chóng có chủ.

Vespa 946 Dragon có họa tiết rồng xanh ngọc lục bảo uốn lượn từ thân xe lên tới phần yếm trước, đi kèm dãy số 12, 00, 88 và 76 trên xe đại diện cho các năm rồng trong quá khứ, gồm: Nhâm Thìn 2012, Canh Thìn 2000, Mậu Thìn 1988 và Bính Thìn 1976 (Ảnh: Tiến Dũng).

Sau khi xe chính hãng có mặt, giá bán của Vespa 946 Dragon được “bình ổn”, duy trì ở mức 700-800 triệu đồng trên thị trường sang nhượng. Đến cuối năm 2024, mẫu xe này giảm dần sức hút, tnhưng vẫn dao động khoảng 468-500 triệu đồng, theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí.

Ngoài những phiên bản đặc biệt kỉ niệm Tết Nguyên đán, biến thể Vespa 946 Christian Dior được đưa về Việt Nam ở năm 2022 cũng từng tạo sức nóng tương tự.

Xe chính hãng được đưa về với số lượng giới hạn 33 chiếc đi kèm giá bán 700 triệu, nhưng các chủ xe mua bán trao tay ngay tuần đầu tiên đã lãi 200-300 triệu đồng.