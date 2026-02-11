Chi tiết VinFast MPV 7, giá 819 triệu đồng

Nếu như VinFast Limo Green hướng tới nhóm khách hàng mua xe để chạy dịch vụ thì MPV 7 được nâng cấp để phù hợp với nhóm khách hàng sử dụng xe cá nhân và gia đình. Limo Green có giá 749 triệu đồng, rẻ hơn 70 triệu đồng so với MPV 7.

VinFast MVP 7 có kích thước tương đồng với Limo Green, nhưng khoảng sáng gầm nhỉnh hơn - ở mức 185mm. MPV 7 có chiều dài x rộng x cao là 4.740 x 1.872 x 1.734 mm, chiều dài cơ sở 2.840mm.

Về mặt ngoại thất, hãng xe Việt Nam đã tinh chỉnh một số trang bị của mẫu MPV 7, như dải đèn định vị dạng LED hình chữ V, gương chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, hệ thống treo sau đa liên kết…

Ở phiên bản hướng tới nhóm khách hàng gia đình, VinFast trang bị bộ la-zăng hợp kim 19 inch. Trong khi đó, Limo Green chỉ sử dụng la-zăng 18 inch với vành sắt ốp nhựa.

Nếu như ngoại thất chỉ được nâng cấp một vài điểm thì không gian bên trong xe đã được tuỳ chỉnh mang đến sự tiện lợi và thoải mái hơn cho người dùng.

Xe dùng vô lăng dạng D-Cut bọc da đi kèm các phím bấm điều khiển chức năng, màn hình 10,1 inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay, ghế bọc da nhân tạo, đèn trần hàng ghế 2/3 và điều hoà một vùng tự động có lọc không khí PM2.5.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất ở khoang lái trên chiếc MPV 7 so với Limo Green chính là cần số nằm sau vô lăng, thay vì đặt ở bệ trung tâm.

VinFast MPV 7 được trang bị hệ thống động cơ điện có công suất tối đa 150kW và mô-men xoắn cực đại 280Nm. Theo nhà sản xuất công bố, sau một lần sạc đầy, phạm vi di chuyển của xe vào khoảng 450km. Xe có khả năng sạc nhanh DC từ 10% lên 70% trong vòng 30 phút.

Các trang bị đi kèm trên mẫu MPV đa dụng này khá cơ bản, gồm: phanh ABS/EBD/BA, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động.

Theo VinFast, doanh số của dòng xe Limo Green đạt 27.127 chiếc trong cả năm 2025. Riêng trong tháng cuối năm 2025, hãng xe Việt Nam đã bàn giao tới tay khách hàng 10.981 xe. Sự xuất hiện của Limo Green hay mới đây là MPV 7 sẽ khiến cho phân khúc MPV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam trở nên chật chội hơn.

Trước đây, phân khúc MPV trong nước chứng kiến sự thống trị của mẫu Mitsubishi Xpander, với 5 năm liên tiếp là xe bán chạy nhất phân khúc.