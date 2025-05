Loạt ô tô dự kiến ra mắt khách Việt trong tháng 5: Thêm lựa chọn xe gầm cao

Theo xu thế khởi sắc của thị trường, một số mẫu xe có thể được giới thiệu tới người dùng trong tháng 5. Trong đó, có sản phẩm chỉ là bản nâng cấp, nhưng cũng có những cái tên lần đầu xuất hiện.

Skoda Slavia và Kushaq

Theo chia sẻ của giới tư vấn bán hàng, Skoda Slavia có thể được ra mắt trong tháng 5. Giới chuyên gia nhận định, Kushaq nhiều khả năng sẽ được giới thiệu cùng thời điểm với Slavia, do đây là hai mẫu xe đầu tiên thuộc thương hiệu đến từ Cộng hòa Séc được lắp ráp tại nước ta.

Hình ảnh bộ đôi Skoda Slavia và Kushaq xuất hiện trong khuôn viên nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh) (Ảnh: Skoda Việt Nam).

Skoda Slavia được định vị ở phân khúc sedan hạng B, kích thước nhỉnh hơn Toyota Vios nhưng ngang với Honda City và Hyundai Accent. Xe có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.541mm, 1.752mm và 1.507mm. Chiều dài cơ sở của "tân binh" này ở mức 2.651mm, chỉ thua Accent (2.670mm).

Số lượng phiên bản của Skoda Slavia chưa được hé lộ nhưng phía đại lý cho biết, bản cao nhất hứa hẹn sẽ có một số trang bị hấp dẫn, gồm: đèn trước dạng LED, ghế da, đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng, màn hình giải trí 10 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau và cửa sổ trời.

Skoda Slavia mở bán tại Việt Nam có thể sử dụng động cơ 1.0L tăng áp nhằm giữ giá bán cạnh tranh, theo nhận định của giới chuyên gia. Cỗ máy này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178Nm.

Tại thị trường quốc tế, Skoda Slavia còn tùy chọn máy 1.5L tăng áp, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, tạo ra 150 mã lực và 250Nm (Ảnh: Skoda).

Về Skoda Kushaq, mẫu xe này được định vị ở phân khúc SUV hạng B, cạnh tranh trực tiếp với nhiều cái tên như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross. Giá bán của "tân binh" được kỳ vọng sẽ nằm trong khoảng 600-700 triệu đồng khi được lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu từ Châu Âu như các "đàn anh".

Chi tiết trang bị và cấu hình phiên bản của Skoda Kushaq chưa được hé lộ. Trước đó, chiếc Kushaq xuất hiện tại triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2024 thuộc bản cao, sở hữu đèn LED trước/sau và mâm hợp kim 17 inch. Tại thị trường quốc tế, bản thấp của mẫu xe này được trang bị đèn halogen và mâm 16 inch.

Thiết kế của Skoda Kushaq khá khỏe khoắn, có nhiều đường nét tương đồng với các "đàn anh" (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nội thất của chiếc xe trưng bày có điểm nhấn là màn hình giải trí 10 inch, màn hình điện tử sau vô-lăng, điều hòa tự động một vùng. Tuy nhiên, xe vẫn sử dụng phanh cơ dạng truyền thống, chưa phải phanh tay điện tử; trong khi Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross đã có trang bị này.

Bên dưới nắp ca-pô, Skoda Kushaq bản lắp ráp tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, tạo công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 250Nm. Tại thị trường quốc tế, xe còn có tùy chọn máy 1.0L.

Công nghệ có thể không phải điểm mạnh của Skoda Kushaq, do mẫu xe này không được trang bị hệ thống an toàn chủ động. Đây là điểm bất lợi của "tân binh" này, do phần lớn các mẫu xe thuộc phân khúc B-SUV đều có những tính năng hỗ trợ người lái nâng cao.

Ford Territory 2025

Từ đầu tháng 4, nhiều đại lý đã chào khách mua Ford Territory với chương trình giảm giá lên tới 70 triệu đồng, áp dụng cho tất cả các phiên bản và cả xe được sản xuất trong năm 2025 (VIN 2025). Động thái này khá giống với việc "dọn kho" nhằm chuẩn bị đón phiên bản mới, theo nhận định của giới chuyên gia.

Giá khởi điểm thực tế của Ford Territory được hạ còn 689 triệu đồng, rẻ ngang một mẫu B-SUV như Mitsubishi Xforce (cao nhất 705 triệu đồng) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đáng chú ý, một mẫu SUV lạ đã bị bắt gặp trên đường phố Việt Nam, tuy được che chắn khu vực đầu, đuôi và logo ở mâm hợp kim nhưng theo giới chuyên gia thì đây chính là phiên bản mới của Territory. Vậy nên, rất có thể mẫu C-SUV này sẽ được nâng cấp ngay trong tháng 5.

Do là bản nâng cấp giữa vòng đời, nội thất và trang bị của Ford Territory 2025 nhiều khả năng sẽ không có quá nhiều thay đổi. Điểm mới chủ yếu nằm ở thiết kế ngoại thất, cụ thể là phần đầu xe.

Ford Territory 2025 tại Trung Quốc (Ảnh: Ford).

Kia Sorento 2025

Phía đại lý từng chia sẻ, Kia Sorento 2025 có thể được giới thiệu trong tháng 4, nhưng điều này lại không xảy ra. Kia Việt Nam chưa xác nhận sự xuất hiện của Sorento mới nhưng mẫu xe này đã từng bị bắt gặp trong khuôn viên một trung tâm đăng kiểm khí thải tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, dòng Sorento hiện hành liên tục có khuyến mại trong nhiều tháng gần đây. Theo giới chuyên gia, động thái này khá giống với việc dọn kho để đón phiên bản mới, nên cũng không loại trừ khả năng Sorento 2025 sẽ được ra mắt khách Việt trong tháng 5.

Kia Sorento 2025 chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời với thiết kế ngoại thất được làm mới, có phần giống mẫu Carnival 2025 đã ra mắt Việt Nam (Ảnh: Kia).

Chi tiết trang bị và số lượng phiên bản của Kia Sorento 2025 chưa được hé lộ. Nhưng do là bản nâng cấp giữa vòng đời, nhiều khả năng mẫu xe này vẫn có các tùy chọn động cơ như phiên bản hiện hành, gồm: máy dầu 2.2L, máy xăng 2.5L và hybrid 1.6L.