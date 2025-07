Ra mắt chưa lâu, BMW X3 2025 đã tăng giá hơn 300 triệu đồng tại Việt Nam

Trên website chính thức của BMW Việt Nam, giá bán khởi điểm của X3 2025 được điều chỉnh thành 2,589 tỷ, tăng 310 triệu đồng so với trước (2,279 tỷ đồng). Mẫu SUV hạng sang cỡ trung này được ra mắt vào đầu tháng 6.

BMW X3 2025 thuộc thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước với hai phiên bản (Ảnh: Việt Hùng).

Phía đại lý chia sẻ, giá bán mới được áp dụng từ ngày 26/7. Ngoài bản tiêu chuẩn của BMW X3 2025, giá bán của biến thể M Sport cao cấp nhất cũng được điều chỉnh, tăng 20 triệu lên mức 2,629 tỷ đồng.

Như vậy, BMW X3 2025 không còn giữ được lợi thế về giá bán trước đối thủ trực tiếp là Mercedes-Benz GLC. Sản phẩm đến từ thương hiệu “ngôi sao 3 cánh” cũng được lắp ráp trong nước và đang có giá khởi điểm từ 2,319 tỷ đồng cho bản GLC 200 4Matic.

Tuy nhiên, “giá trần” của Mercedes-Benz GLC 300 4 Matic đang lên tới 2,839 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với phiên bản tương ứng của BMW X3 2025 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo nhân viên tư vấn bán hàng, BMW X3 2025 ngoài tăng giá còn được bổ sung thêm một tính năng là cảnh báo điểm mù. Điều này khiến biến thể M Sport trở nên đáng cân nhắc hơn với những người dùng đang quan tâm dòng xe này, do chênh lệch giữa hai phiên bản giờ đây chỉ còn 60 triệu đồng.

Trái ngược với những chiếc X3 đời mới, một số xe thuộc đời cũ còn tồn được đại lý áp dụng mức giảm trong khoảng 200 triệu đồng, hạ giá xuống 1,65-2,43 tỷ đồng tùy phiên bản. Tuy nhiên, số lượng không còn nhiều.

BMW X3 đời cũ (Ảnh: Hữu Đình).

Ở thế hệ mới, cấu hình phiên bản của BMW X3 2025 rút gọn từ 3 biến thể về 2 bản. Thiết kế ngoại thất và nội thất có nhiều thay đổi so với đời cũ, đồng thời bổ sung thêm nhiều trang bị tiện nghi; “option” an toàn có điểm nhấn là gói công nghệ an toàn chủ động (ADAS).

Về khả năng vận hành, cả hai phiên bản của BMW X3 2025 đều sử dụng động cơ 2.0L có công nghệ mild-hybrid. Thông số được nhà sản xuất công bố là 190 mã lực và 310Nm, nhỉnh hơn đời cũ.