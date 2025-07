Mang xe đi cầm đồ lấy tiền trả nợ rồi hoang báo bị cướp

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thông tin đã phối hợp Công an xã Trung Hưng làm rõ vụ việc một nam thanh niên dựng hiện trường cướp giả để che giấu hành vi cầm cố tài sản.

Theo cơ quan công an, vào lúc 21h ngày 26/7, Phan Văn Nhứt (SN 1999) đã đến Công an xã Trung Hưng trình báo về việc bị 4 đối tượng đi trên 2 xe mô tô sử dụng bình xịt hơi cay khống chế để cướp xe máy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định không có vụ cướp tài sản nào xảy ra như trình báo.

Tại cơ quan công an, Nhứt khai nhận do đang nợ số tiền 80 triệu đồng nên đã mang chiếc xe máy của mình đi cầm cố tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Tân An, TP Cần Thơ, với giá 12 triệu đồng.

Vì lo sợ gia đình phát hiện việc cầm xe để trả nợ, Nhứt đã thuê xe ôm đến đường Kênh Giữa thuộc ấp Thạnh Lộc, xã Trung Hưng, để dàn dựng một hiện trường vụ cướp tài sản giả, sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.