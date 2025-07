Tài tử “Trái tim mùa thu”: 15 năm ở ẩn vẫn nổi tiếng, ngoại hình không đổi

Được biết, bức ảnh được chụp tại một viện bảo tàng ở Hàn Quốc và được đăng tải tên hầu hết trang mạng xã hội châu Á vào ngày 27/7, nhận về hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng.

Một số bình luận gồm: “Lee Na Young trông không thay đổi chút nào. Lần đầu tiên tôi mới để ý chị ấy cao đến thế”, “Tôi vốn không quan tâm đến chuyện tình cảm của giới nghệ sĩ, nhưng thật tò mò về hai người này”, “Cả Won Bin và Lee Na Young hầu như không thay đổi về ngoại hình. Thật không thể tin nổi”, “Mong được thấy họ xuất hiện cùng nhau nhiều hơn”…

Won Bin (thứ hai từ trái sang) và vợ, nữ diễn viên Lee Na Young (thứ phải từ phải sang), cùng tham dự một sự kiện tại Hàn Quốc trong tháng 7 này (Ảnh: Naver).

Ngoại hình của vợ chồng Won Bin và Lee Na Young khiến người hâm mộ châu Á phát sốt (Ảnh: Naver).

Bức ảnh được nữ golf thủ Park In Bee đăng trên trang cá nhân và được chia sẻ lại. Trong ảnh, vợ chồng Won Bin và Lee Na Young đứng chụp hình chung cùng một vài người bạn. Đây là một trong những lần hiếm hoi họ lộ diện cùng nhau kể từ sau đám cưới vào năm 2015.

Trước khi trở thành vợ chồng, Won Bin và Lee Na Young hẹn hò trong bí mật. Cả hai đều thuộc sự quản lý của một công ty và là những ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ kim chi.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại quê nhà của Won Bin, không có các ngôi sao nổi tiếng tham dự, được thắt chặt an ninh và có kinh phí khiêm tốn, chỉ khoảng 845 USD (hơn 21 triệu đồng), con số rất nhỏ so với nhiều đồng nghiệp.

Won Bin và Lee Na Young từng bí mật tổ chức hôn lễ vào năm 2015 (Ảnh: Naver).

Won Bin chuyển về ngoại thành sống cùng vợ con từ nhiều năm nay. Nam diễn viên không sử dụng mạng xã hội, ít tiếp xúc với báo giới.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Won Bin vẫn kiếm bộn tiền, sở hữu khối tài sản nhiều đồng nghiệp mơ ước, dù dừng đóng phim gần 15 năm.

Từ nghèo khó trở thành diễn viên tài năng và giàu có

Won Bin (SN 1977) lớn lên trong một gia đình nghèo có đến 5 con. Cha của anh là một công nhân mỏ, làm việc vất vả quanh năm. Do làm việc trong hầm mỏ đến 20 năm, cha của Won Bin bị bệnh bụi phổi.

Do gia đình khó khăn, từ bé, Won Bin đã có ý thức lao động chăm chỉ để phụ giúp bố mẹ. Nam diễn viên nổi tiếng từng phải làm nhiều công việc vất vả, từ làm ruộng, bẫy chuột, cho đến bắt rắn để bán kiếm tiền.

Khi lên cấp 3, Won Bin theo học trường nghề cơ khí, chuyên ngành sửa chữa ô tô và bảo dưỡng điện. Sau khi tốt nghiệp, anh ở nhà chị gái và làm việc tại một gara ô tô trước khi quyết định chuyển hướng thành một diễn viên điện ảnh.

Won Bin sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo (Ảnh: Naver).

Sau khi chiến thắng cuộc thi tuyển diễn viên mới, Won Bin chính thức bước chân vào làng giải trí. Sở hữu gương mặt đẹp và ngoại hình cân đối, tài tử thế hệ 7X được mời làm người mẫu và thử sức với diễn xuất. Chính tuổi thơ thiếu thốn đã tạo nên một Won Bin kiên cường và tinh thần cầu tiến.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Won Bin chính là bộ phim truyền hình kinh điển Trái tim mùa thu. Dù Won Bin chỉ đóng vai nam thứ, vẻ đẹp trai lãng tử cùng diễn xuất đầy cảm xúc của anh đã chinh phục hàng triệu khán giả châu Á. Vai diễn Han Tae Suk đã đưa Won Bin lên hàng ngôi sao hạng A chỉ sau một đêm.

Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều dự án thành công khác. Đặc biệt, phim điện ảnh Cờ bay phấp phới vào năm 2004 đã khẳng định tài năng diễn xuất của anh trong thể loại hành động, lịch sử.

Won Bin nổi tiếng khắp châu Á nhờ bộ phim "Trái tim mùa thu" (Ảnh: Sina).

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Won Bin phải kể đến bộ phim Người vô danh (The Man from Nowhere) năm 2010. Trong phim, anh hóa thân thành một cựu đặc vụ lạnh lùng, bí ẩn và có võ nghệ cao cường, đóng cặp cùng cố diễn viên Kim Sae Ron. Đây cũng là bộ phim gần nhất mà anh góp mặt.

Bộ phim đạt doanh thu phòng vé kỷ lục, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất mọi thời đại của Hàn Quốc. Vai diễn này không chỉ mang về cho anh nhiều giải thưởng danh giá mà còn củng cố vị thế tài tử quyền lực của làng giải trí Hàn Quốc cho Won Bin.

Các vai diễn của Won Bin đều rất cá tính, có số phận rõ ràng và đòi hỏi diễn xuất sâu sắc. Dù ít đóng phim hay góp mặt tại các sự kiện nghệ thuật, Won Bin vẫn luôn được người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Ngoại hình U50 của Won Bin vẫn khiến nhiều người kinh ngạc và ngưỡng mộ (Ảnh: Elle).

Sau thành công vang dội của Người vô danh, Won Bin dừng đóng phim. Suốt 15 năm qua, anh lựa chọn cuộc sống kín tiếng bên vợ con và thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình quảng cáo.

Dù vậy, Won Bin vẫn được xem là huyền thoại nhan sắc và là quý ông được khao khát của làng giải trí Hàn Quốc. Mỗi lần xuất hiện, anh đều khiến truyền thông và người hâm mộ châu Á xôn xao.

Không đóng phim và sống ẩn dật nhưng Won Bin vẫn kiếm bộn tiền và nằm trong danh sách những nghệ sĩ giàu có tại Hàn Quốc nhờ thu nhập từ kinh doanh bất động sản.

Tháng 6 vừa rồi, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, tòa nhà tại Seoul (Hàn Quốc) do vợ chồng Won Bin mua năm 2018 với giá 14,5 tỷ won (hơn 280 tỷ đồng) và được định giá 43,2 tỷ won (gần 835 tỷ đồng).

Tài tử xứ Hàn dự định tái xuất vào năm sau (Ảnh: Naver).

Ngoài ra, tài tử thế hệ 7X còn sở hữu một tòa nhà tại Gangnam (Hàn Quốc) trị giá 6,9 tỷ won và một bất động sản được định giá 9,5 tỷ won (hơn 183 tỷ đồng).

Tổng giá trị bất động sản của riêng Won Bin ước tính vượt 59,6 tỷ won (hơn 1.100 tỷ đồng), đưa anh vào danh sách những nghệ sĩ đầu tư bất động sản thành công nhất Hàn Quốc.

Trong một buổi phỏng vấn năm 2023, nữ diễn viên Lee Na Young tiết lộ, chồng cô vẫn chăm chỉ đọc kịch bản và tìm kiếm vai diễn phù hợp để trở lại đóng phim.

Gần đây, Eden9 (công ty quản lý của Won Bin) cho biết nam diễn viên đang xem xét kịch bản và dự định tái xuất trong một bộ phim điện ảnh vào năm 2026.